Marketmind : Le moment de vérité des marchés

Les marchés font face aujourd'hui à deux points d'éclair sur l'inflation et les tensions entre les deux pays.

Les intervenants de la Fed ont mis un terme à l'idée du marché qu'ils allaient alléger leur guerre contre l'inflation tandis que, de l'autre côté de l'Asie de l'Est, la Chine a dressé ses ogives sur Taïwan alors que Nancy Pelosi salue la société libre de ce pays.

La Chine a furieusement condamné le voyage de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, qui marquait la visite américaine de plus haut niveau à Taïwan en 25 ans.

Les tensions géopolitiques couvent alors que la Chine s'engage dans six jours d'exercices militaires sans précédent autour de Taïwan. Les risques d'escalade augmentent, avertissent les analystes de sécurité.

Pour les observateurs de la Fed, les craintes d'une augmentation plus rapide des taux américains sont de nouveau d'actualité après que le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré que les taux devront être "plus élevés pendant plus longtemps" si l'inflation ne diminue pas.

Cette déclaration est intervenue après qu'un trio de responsables de la Fed, issus de tous les horizons politiques, ait signalé qu'ils restaient déterminés quant à la nécessité de rendre la politique plus restrictive.

Les traders voient maintenant une chance d'environ 44% que la Fed augmente encore de 75 points de base lors de sa prochaine réunion en septembre. L'intensification des attentes en matière de taux a mis fin à une reprise de deux semaines des marchés boursiers américains.

Sur le front des données, une série de services et de PMI composites des économies développées telles que l'Allemagne, la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis pour le mois de juillet seront publiés aujourd'hui.

Aux États-Unis, les commandes de biens durables devraient augmenter de 1,9 % m/m en juin, contre 0,8 % le mois précédent, tandis que les commandes en usine devraient ralentir à 1,2 % m/m en juin, contre 1,6 %.

Les actions asiatiques sont coincées dans une fourchette étroite mercredi, le Japon récupérant de ses plus bas de deux semaines tandis que les actions coréennes et de Hong Kong sont en hausse.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés mercredi :

Principaux bénéfices : Société Générale, Infineon Technologies, Commerzbank, Yum ! Brands et eBay

Données asiatiques clés : Publication en juillet des PMI S&P Global pour Hong Kong, Singapour et l'Inde et du PMI des services Caixin pour la Chine.