Marketmind : Le moment de vérité pour la BOJ

L'attente est presque terminée.

Mercredi, la Banque du Japon (BOJ) rendra l'une de ses décisions politiques les plus attendues depuis des années, voire des décennies, après avoir stupéfié les marchés le mois dernier en modifiant de manière inattendue le plafond du "contrôle de la courbe des taux" (YCC) sur les rendements des obligations d'État.

Les spéculations vont bon train sur le fait que la BOJ apportera d'autres modifications à son YCC, peut-être en augmentant le plafond et en resserrant effectivement la politique en permettant au rendement des obligations à 10 ans de grimper en flèche.

C'est ce à quoi s'attendent les investisseurs : le yen oscille autour d'un sommet de huit mois par rapport au dollar - en hausse de près de 20 % depuis octobre - et le rendement à 10 ans s'est négocié au-dessus du plafond de facto de 0,50 % pour un troisième jour consécutif.

Les analystes de Citi sont parmi les rares à penser que la BOJ va abolir sa politique de YCC. Si elle le fait, attendez-vous à ce que le dollar/yen chute de 5 %, que les rendements domestiques augmentent et que les assureurs-vie et les fonds japonais rapatrient des milliers de milliards de yens de capitaux, disent-ils.

D'autres avertissent que le marché pourrait se préparer à une chute, en plaçant la barre très haut pour le gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, et ses collègues, afin de montrer qu'ils s'éloignent de la politique ultra-libre de ces dernières années. La déception pourrait-elle faire remonter le dollar/yen de 5 % au-delà de 130,00 ?

Quoi qu'il en soit, l'époque où les capitaux japonais affluaient vers les obligations étrangères à rendement plus élevé semble être révolue, pour le moment. Les investisseurs japonais ont été des vendeurs nets l'année dernière, et les pressions de rapatriement et la hausse des coûts de couverture suggèrent qu'ils ne seront pas acheteurs cette année.

Les marchés mondiaux étaient en mode attentiste mardi et se sont maintenus dans des fourchettes assez étroites, malgré le torrent de nouvelles et de données.

Le PIB du quatrième trimestre de la Chine et l'instantané de décembre des ventes au détail, des investissements et de la production industrielle ont été universellement faibles, mais ils ont tous été nettement supérieurs aux prévisions des économistes. Des signes encourageants pour le meilleur des mondes après le zéro-COVID ?

Un indice clé de l'industrie manufacturière américaine a montré mardi que l'activité s'est effondrée ce mois-ci, et Goldman Sachs a annoncé un énorme manque à gagner pour le quatrième trimestre. Mais une forte hausse des actions Tesla, grâce à des ventes en hausse en Chine, a maintenu le Nasdaq hors de l'eau.

Tous les yeux sont maintenant tournés vers Tokyo.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés mercredi :

- Réunion de politique de la Banque du Japon

- Forum économique mondial à Davos

- Ventes au détail aux États-Unis (décembre)