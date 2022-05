Marketmind : Le mot en R

Le procès-verbal de la dernière réunion de la Fed a indiqué que la banque centrale américaine n'envisage pas encore des hausses de taux plus importantes, de 75 points de base. Cela, ainsi que des données économiques plus faibles, incitent les marchés monétaires à continuer de revoir à la baisse leur vision de l'endroit où le taux des fonds fédéraux pourrait atteindre un sommet.

Le rendement implicite du contrat à terme sur les eurodollars de juin 2023 - essentiellement là où les marchés voient les taux d'intérêt à ce moment-là - est en baisse de quelque 80 points de base ce mois-ci. Et le rendement implicite du contrat septembre 2023 est passé sous la barre des 3 % pour la première fois depuis février.

Graphique : Eurodollar futures -

JPMorgan note également que l'inflation mondiale (hors Turquie) a ralenti en avril pour atteindre la moitié du record de 1,2 % en glissement mensuel établi en mars. Pourtant, les décideurs politiques ne sont pas convaincus ; la Corée du Sud a procédé à une hausse des taux d'intérêt d'un quart de point jeudi et en a annoncé d'autres, dans la foulée d'une mesure agressive prise par la Nouvelle-Zélande un jour plus tôt.

Un recul des rendements du Trésor américain - les coûts d'emprunt à 10 ans sont à leur plus bas niveau de la mi-avril - a proposé un certain encouragement aux marchés boursiers, les marchés européens progressant et les contrats à terme laissant présager une ouverture plus ferme de la Bourse.

Mais l'humeur reste terne. La récession est-elle l'explication ?

L'Institut de la finance internationale le pense, en réduisant de moitié les prévisions de croissance mondiale pour 2022, à 2,3 %. Cela équivaut essentiellement à un appel à la récession, une fois la croissance démographique prise en compte.

Les prix du pétrole et des métaux industriels, qui sont normalement des baromètres fiables de la récession, sont faussés par les déficits de l'offre -- des millions de barils de pétrole russe sont hors du marché et le cuivre connaît des déficits importants.

Malgré les hausses de taux d'intérêt qui freinent la croissance dans le monde entier, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent se maintiennent à près de 115 dollars le baril. Cela incite les travailleurs - qu'il s'agisse des métallurgistes allemands, des employés des chemins de fer britanniques ou du personnel de la Silicon Valley - à réclamer des salaires plus élevés...

Principaux développements qui devraient donner plus de direction aux marchés jeudi :

-Les prix des services aux entreprises au Japon augmentent au rythme le plus rapide depuis plus de 2 ans

-Données économiques : Indice PCE de base du 1er trimestre aux États-Unis, demandes hebdomadaires d'allocations chômage

-La banque centrale de Turquie va maintenir ses taux