Marketmind : Le pessimisme s'installe pour l'Europe

Les Européens espèrent que les données économiques de mercredi apporteront un peu de répit après une série de titres négatifs, mais les antécédents suggèrent qu'ils seraient imprudents de parier trop sur ces données.

Ils feraient même mieux de parier sur des chiffres déprimants, car au moins leurs gains pourraient leur apporter un peu de réconfort si les mauvaises nouvelles arrivent.

Les données sur l'inflation britannique sont attendues à 0600 GMT, et les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce qu'elles montrent que les prix à la consommation ont augmenté de 9,8% au cours de la période de 12 mois se terminant en juillet, une nouvelle accélération par rapport à la hausse de 9,1% rapportée pour la période de 12 mois se terminant en juin.

Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les travailleurs britanniques qui ont vu leurs revenus pour le deuxième trimestre, corrigés de l'inflation, chuter de 4,1 %, la plus forte baisse depuis le début des enregistrements en 2001, selon les données publiées mardi.

La lecture finale du PIB du deuxième trimestre de la zone euro est également attendue mercredi, et bien que les données préliminaires aient montré une croissance plus rapide que prévu, les économistes ont déclaré que cela pourrait être le dernier hourra de l'économie.

Si les données de la zone euro proposent des indices, ils ne sont pas excellents.

Plus tôt dans la journée de mercredi, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande a indiqué qu'elle allait resserrer sa politique monétaire dans les mois à venir afin de contenir une inflation obstinément élevée, alors même qu'elle a procédé à sa septième hausse consécutive des taux d'intérêt.

Le dollar kiwi a d'abord grimpé à la suite de la nouvelle avant d'abandonner ses gains, tandis que l'Aussie a conservé ses pertes.

Les actions asiatiques ont enregistré de petits gains dans la matinée, après les gains de la nuit à Wall Bourse, où les données économiques sont moins déprimantes.

Le Japon était en tête avec le Nikkei en hausse de 1%, tandis que l'indice MSCI le plus large des actions hors Japon n'a augmenté que de 0,2%.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mercredi :

UK Jul CPI, Jul PPI Zone euro Q2 flash employment, Q2 GDP US Jul retail sales US 20-year Treasury auction Fed Reserve releases minutes from July policy meeting at 1800 GMT Réunion de la banque centrale de Nouvelle-Zélande et conférence de presse. Résultats européens : Swiss Life, Carlsberg, Uniper Résultats américains : Lowe's, Target, Cisco