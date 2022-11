Marketmind : Le pétrole pas si lisse

La baisse des prix du pétrole est souvent considérée comme une bonne nouvelle pour les marchés mondiaux, signalant une diminution des pressions inflationnistes ainsi qu'une augmentation du pouvoir d'achat des ménages et des marges bénéficiaires des entreprises.

Cependant, le panorama actuel de la chute du pétrole brut est plutôt mitigé.

Le pétrole a glissé à son plus bas niveau depuis 10 mois lundi, accélérant une baisse qui a maintenant atteint environ 15 % au cours des deux dernières semaines. Les moteurs de la baisse - à court et à moyen terme - sont préoccupants.

Les perspectives de la demande en Chine se détériorent alors que les autorités de ce pays s'enlisent dans de nombreuses batailles contre les poussées de COVID-19. L'espoir que Pékin ouvre bientôt l'économie semble fantaisiste, ce qui sème le trouble dans un monde déjà confronté à un ralentissement l'année prochaine, voire à une récession dans de nombreuses économies clés.

Wall street a chuté lundi, l'énergie étant l'un des secteurs les moins performants. L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie a glissé de près de 3 % pour atteindre son plus bas niveau en quatre semaines avant de se redresser. Mais après avoir bondi d'environ 60 % cette année - le seul grand secteur du S&P 500 à avoir progressé cette année - le potentiel de baisse est important.

La situation critique de la Chine face à la pandémie alimente également la demande de valeur refuge pour le dollar - qui a fortement augmenté lundi - et un dollar plus fort a tendance à peser sur les prix des matières premières et de l'énergie.

Les avantages d'une baisse du pétrole cette fois-ci pourraient ne pas être aussi évidents. Toutes choses égales par ailleurs, un dollar plus fort resserre les conditions financières, ce qui peut être ce que les décideurs politiques souhaitent dans la lutte contre l'inflation, mais la croissance et l'appétit pour le risque en pâtiront.

L'éventuelle bonne nouvelle est l'impact sur l'inflation. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont à leur plus bas niveau depuis 10 mois, ce qui a fait chuter la hausse des prix en glissement annuel jusqu'à 7 %. En mars, elle était de plus de 100 %.

Mais pour l'instant, la chute du pétrole est alimentée par l'affaiblissement de la demande, les craintes de croissance et un dollar fort. Rien de tout cela n'est encourageant pour les investisseurs ou les actifs à risque à court terme.

Prix du pétrole et évolution en glissement annuel

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés mardi :

- Les résultats de la société chinoise Baidu (T3)

- Chômage à Taiwan (octobre)

- Discours de Mester, Bullard et George de la Fed