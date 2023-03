Un regard sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux de Mike Dolan

Les marchés mondiaux seront suspendus aux paroles du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, plus tard ce mardi, mais avec le son alarmant de la montée des tensions politiques sino-américaines dans l'oreille.

Le témoignage semestriel de M. Powell devant la commission bancaire du Sénat devrait approuver la récente évolution des prix du marché vers des hausses plus agressives des taux de la Fed et un horizon de taux "plus élevé pour plus longtemps".

Le rapport d'accompagnement de la Fed au Congrès la semaine dernière a déclaré qu'il y avait clairement plus de travail à faire pour freiner l'inflation. Comme ce fut le cas après la dernière réunion de la Fed, il est peu probable que Powell s'oppose fermement à la réévaluation du marché - notamment avant le rapport critique sur l'emploi de février, vendredi.

Ces dernières semaines, les marchés se sont empressés d'augmenter leurs paris sur le taux directeur maximal probable de la Fed, car les emplois, les ventes au détail et l'inflation aux États-Unis ont été plus élevés que la plupart des prévisions. Ce "taux final" implicite est resté juste en dessous de 5,5 % juste avant le discours de Powell, même si les rendements du Trésor à deux ans ont reculé par rapport aux récents sommets de 15 ans et que les rendements à 10 ans sont restés bien en dessous de 4 %.

Les actions mondiales et les contrats à terme de Wall Street se sont maintenus pour la plupart avant le témoignage. Le dollar était une fraction plus élevée.

Une chose que Powell pourrait vouloir prendre en considération, cependant, est la volatilité croissante des marchés obligataires, où les indicateurs clés sont à leur plus haut depuis le 4 janvier.

Et ce niveau d'incertitude politique s'inscrit dans un contexte de forte baisse des prix annuels du pétrole en raison des effets de base qui se comparent à la période d'invasion de l'Ukraine l'année dernière. Le Brent est en baisse de 30 % sur un an, sa plus forte baisse annuelle depuis fin 2020.

De plus, une étude de la Fed de New York montre que les pressions sur la chaîne d'approvisionnement - un facteur aggravant de l'inflation des biens au cours des deux dernières années - se sont normalisées le mois dernier.

Cependant, la géopolitique fragile pourrait ne pas donner confiance dans le fait que la normalisation de la chaîne d'approvisionnement durera longtemps.

Le ministre chinois des affaires étrangères a fait monter la pression mardi en déclarant que les Etats-Unis devaient changer leur attitude "déformée" à l'égard de la Chine ou "conflit et confrontation" s'ensuivraient.

Les actions chinoises ont été tirées vers le bas par des données douanières montrant que les exportations au cours de la période janvier-février ont chuté par rapport à l'année précédente, les importations diminuant à un rythme plus rapide que prévu et indiquant une demande intérieure toujours faible.

Par ailleurs, la Chine a présenté des plans visant à mettre en place une administration nationale de réglementation financière, dans le cadre de la plus grande refonte de l'appareil de supervision financière du pays depuis des années. La supervision sera "pénétrante" et "continue", selon le plan proposé.

Le dollar australien est tombé à son niveau le plus bas de l'année jusqu'à présent mardi après que la Reserve Bank of Australia a augmenté son taux d'intérêt directeur au plus haut depuis plus de dix ans, mais a laissé entendre qu'elle pourrait avoir presque fini de le resserrer.

Catherine Mann, responsable de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre, a fait vaciller la livre après avoir déclaré qu'elle pourrait subir une pression à la baisse si les investisseurs n'ont pas pleinement intégré les messages bellicistes de la Fed et de la Banque centrale européenne.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

* Stocks/ventes totales de janvier aux États-Unis, crédit à la consommation.

* Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, témoigne devant le Comité bancaire du Sénat.

* Le Trésor américain met aux enchères des billets à 3 ans

Graphique : Le taux de recouvrement des TIPS à 10 ans augmente https://www.reuters.com/graphics/USA-MARKETS/INFLATION/gdvzqmamnpw/chart_eikon.jpg

Graphique : Les pressions sur la chaîne d'approvisionnement s'atténuent pour atteindre les niveaux pré-pandémiques https://www.reuters.com/graphics/NY-FED/SUPPLY%20CHAINS/lgvdkogwzpo/chart_eikon.jpg

Graphique : Les exportations et les importations de la Chine s'effondrent https://www.reuters.com/graphics/CHINA-ECONOMY/TRADE/egpbyoebgvq/chart_eikon.jpg

Graphique : L'Australie apprivoise l'inflation https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/THEMES/lbpgglyzypq/chart.png