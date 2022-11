Marketmind : Le tonique de la Fed pour Thanksgiving

La Fed a donné aux marchés américains un tonique parfait avant Thanksgiving mercredi, ce qui devrait maintenir l'appétit pour le risque en Asie jeudi.

Le compte-rendu de la réunion de politique générale de la Fed du 1er au 2 novembre a montré qu'une "majorité substantielle" de décideurs estime qu'il sera "probablement bientôt approprié" de ralentir le rythme des hausses de taux alors que l'économie s'adapte à un crédit plus cher.

Les marchés ont accueilli cette nouvelle à bras ouverts. Le Nasdaq a gagné 1 %, le S&P 500 a dépassé la barre des 4 000 pour atteindre un sommet de deux mois et demi et le Dow a atteint son plus haut niveau depuis avril.

Dow Jones Industrials

Dans un signe clair que les investisseurs sont fermement en mode "risk on", le VIX - l'indice de peur de Wall street de la volatilité implicite - a chuté pour un sixième jour consécutif à un plus bas de trois mois juste au-dessus de la moyenne à long terme de 20,0.

Les marchés obligataires, quant à eux, ont proposé un point de vue plus prudent. Oui, les rendements ont baissé, mais les courbes sont allées encore plus loin en territoire inversé. La récession l'année prochaine est une certitude, si l'on en croit le marché obligataire.

Les marchés américains sont fermés pour le congé de Thanksgiving jeudi, et la liquidité et l'activité seront faibles vendredi. Cela devrait permettre aux indicateurs et événements asiatiques d'exercer une plus grande influence sur les marchés locaux cette semaine.

Banque de Corée vs Fed

Des signes encourageants pourraient venir de la Corée du Sud. Bien que l'on s'attende largement à ce que la Banque de Corée relève ses taux de 25 points de base jeudi pour atteindre le niveau le plus élevé de la décennie, soit 3,25 %, la fin du cycle de hausse pourrait ne pas être trop éloignée.

Surtout à la lumière des derniers signaux de fumée provenant des tours de la Fed à Washington.

L'économie de la Corée du Sud perd son élan, la hausse du coût de la vie entamant le revenu et la demande des ménages. Selon les économistes de Goldman Sachs, la croissance du PIB en 2023 ne sera que de 1,4 %, et les taux d'intérêt culmineront à 3,75 % au début de l'année prochaine avant d'être réduits au quatrième trimestre.

Les indices des directeurs d'achat du Japon montreront comment l'activité commerciale de la troisième plus grande économie du monde s'est comportée le mois dernier. L'activité manufacturière est la plus faible depuis près de deux ans, mais le secteur des services résiste mieux.

Un autre tonique du marché, peut-être ?

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés jeudi :

- L'inflation des prix à la production en Corée du Sud (octobre)

- Décision sur les taux d'intérêt en Corée du Sud (+25 pb attendus)

- PMI du Japon (novembre)