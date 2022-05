Marketmind : Le véritable numéro d'équilibriste

La réaction du marché après la hausse de 50 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine a été un cas classique de "acheter la rumeur et vendre le fait". Le dollar s'est affaibli, les rendements du Trésor ont baissé de manière générale et les actions américaines ont bondi de près de 3 %, leur plus forte hausse en deux ans.

Le déclencheur immédiat a été le rejet par la Fed de hausses de taux encore plus importantes de 75 points de base à l'avenir. Mais tout compte fait, les taux d'intérêt américains augmenteront de près de 2 points de pourcentage d'ici la fin de l'année, si ce n'est plus, et cela soulève quelques questions sur les perspectives des actions américaines.

Pourtant, les marchés asiatiques ont pris exemple sur Wall Bourse jeudi. L'indice des actions technologiques de Hong Kong est en hausse de plus de 1 %, également en raison des attentes de Pékin concernant l'ouverture des robinets monétaires - la Banque populaire de Chine a promis un soutien politique pour aider l'économie après qu'une enquête du secteur privé ait montré une forte contraction du secteur des services du pays.

Les actions européennes devraient ouvrir en hausse.

Sur les marchés obligataires, le signal de la Fed évitant les mouvements de 75 pb a permis aux rendements des bons du Trésor à deux ans, sensibles aux taux, de clôturer en baisse de 13 pb mercredi. Ce mouvement s'est poursuivi, les rendements australiens et allemands à court terme ayant également baissé dans la journée.

Ce fut une semaine importante pour les banques centrales - et maintenant, après la Fed, la Reserve Bank of Australia et une hausse de taux non programmée en Inde, tous les yeux sont tournés vers la Banque d'Angleterre.

Alors que la décision de la Fed était relativement simple, son homologue de Londres a une tâche plus délicate à accomplir, en essayant d'équilibrer l'inflation galopante avec les risques de croissance causés par une compression du coût de la vie.

Pour jeudi, les marchés monétaires prévoient confortablement une hausse d'un quart de point à 1 %, mais un sondage Reuters auprès des économistes révèle une certaine incertitude quant à la trajectoire future de la hausse des taux.

Ailleurs, les prix du pétrole, qui ont grimpé jusqu'à 5 % mercredi à la suite de l'annonce d'un projet d'interdiction du pétrole russe par l'Union européenne, ont matérialisé ces gains. Le mauvais PMI des services en Chine est clairement un frein.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés jeudi :

Réunions des banques centrales : Royaume-Uni, Norvège, République tchèque, Pologne

L'activité des services en Chine chute au deuxième taux le plus élevé jamais enregistré - Caixin PMI

Shell affiche un bénéfice record grâce à la hausse des prix de l'énergie et à l'augmentation des transactions.