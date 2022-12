Marketmind : Le verre à moitié vide

Le rallye du Père Noël se transforme en revanche en revanche du Grinch.

Les craintes de récession aux États-Unis et dans le monde continuent de jeter une ombre noire sur le sentiment des investisseurs et sur les actifs à risque, occultant les lueurs de lumière provenant de l'assouplissement par la Chine de ses règles de zéro COVID et des signes d'apaisement des pressions et des craintes inflationnistes.

La reprise des actions en fin d'année a perdu de sa vigueur mercredi, le S&P 500 ayant chuté pour la cinquième journée consécutive et les indices MSCI World et MSCI Asia ex-Japan pour la quatrième - une série de baisses qui n'avait pas été observée depuis deux mois.

Le verre des investisseurs semble définitivement à moitié vide. Il y a une semaine ou deux, la nouvelle que la Chine a annoncé les changements les plus radicaux à son régime anti-COVID depuis le début de la pandémie aurait probablement éclipsé les chiffres désastreux du commerce.

Plus maintenant.

En novembre, les activités d'importation et d'exportation ont chuté au rythme le plus rapide depuis deux ans et demi, entraînant le plus faible excédent depuis avril. En plus de cela, les analystes s'attendent à ce que les exportations continuent de chuter dans les mois à venir.

Les signaux de récession et de désinflation ont clignoté haut et fort mercredi.

Pétrole brut Brent

Le pétrole brut Brent est tombé à son plus bas niveau depuis 2022, sous les 77 dollars le baril, réduisant son gain en glissement annuel à seulement 2 %. L'impulsion inflationniste du pétrole va bientôt devenir désinflationniste - il n'est pas étonnant que la courbe de rendement américaine continue de s'aplatir et que les points morts d'inflation à travers la courbe se rapprochent de l'objectif de 2 % de la Fed.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus bas niveau sur trois mois à 3,42 % et a perdu 90 points de base par rapport à son sommet d'octobre. Le mois de novembre a connu la plus forte baisse mensuelle du rendement - 37 points de base - depuis mars 2020, et ce mois-ci, il a déjà perdu 28 points de base.

Pendant ce temps, la Banque du Canada a délivré une " hausse dovish ", contrant les hausses hawkish de l'Australie et de l'Inde. Dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux la semaine prochaine, les prévisions du taux final américain ont reculé mercredi de 5 % et environ 55 points de base d'assouplissement sont intégrés dans la courbe 2023.

Trois développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés jeudi :

- PIB du Japon (T3, révisé)

- Compte courant du Japon (octobre)

- Commerce australien (octobre)