Marketmind : Le vilain petit canard

Alors que les données économiques chinoises n'ont pas été pires que ce que les marchés craignaient, les investisseurs n'ont toujours pas pu accepter l'ampleur de la douleur économique ressentie dans la deuxième plus grande économie du monde.

La croissance de la Chine en 2022 a chuté à l'un de ses pires niveaux depuis près d'un demi-siècle, le quatrième trimestre ayant été frappé par des restrictions strictes de COVID-19 et un effondrement du marché immobilier, selon des données publiées mardi, ce qui a accru la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils dévoilent davantage de mesures de stimulation cette année.

Les marchés boursiers asiatiques ont plongé et l'indice général MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon s'est éloigné de ses sommets de sept mois, et les actions chinoises ont également reculé.

Les contrats à terme sur les actions européennes et britanniques ont toutefois laissé présager un départ stable. Le FTSE 100 est à deux doigts de son record de 7 903,5 points.

Le lot de données économiques à venir mardi comprend les chiffres de l'emploi au Royaume-Uni, l'inflation en Allemagne et l'enquête ZEW sur le sentiment économique en Allemagne.

Le dollar s'est légèrement redressé après avoir atteint son plus bas niveau depuis plusieurs mois, tandis que le yen s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis sept mois à 127,22 par dollar, les marchés pariant sur un changement potentiel de politique de la Banque du Japon.

Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a promis de gagner la confiance du marché dans la gestion de la dette alors que les rendements des obligations d'État à 10 ans ont dépassé le plafond de 0,5 % fixé par la banque centrale.

La perspective d'une récession mondiale imminente jette une longue ombre sur Davos, alors que les participants réunis cette semaine pour l'ouverture de la réunion annuelle du Forum économique mondial, comptent le coût probable pour leurs économies et leurs entreprises.

Deux tiers des économistes en chef des secteurs privé et public interrogés par le WEF s'attendent à une récession mondiale cette année, 18 % d'entre eux la considérant comme "extrêmement probable", soit deux fois plus que lors de la précédente enquête menée en septembre 2022.

Et bien que les compagnies aériennes américaines et européennes bénéficieront de la demande refoulée de voyages vers la Chine après la récente réouverture de sa frontière, les approbations d'itinéraires, les nouvelles règles de test COVID-19 et le manque de grands avions restent des obstacles à la hausse des ventes, selon les analystes et les responsables du secteur.

Pour ceux qui souhaitent lire sur l'une des périodes les plus dramatiques de l'histoire britannique récente, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a conclu un accord avec l'éditeur Harper Collins pour écrire un mémoire.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mardi :

Données économiques : Nombre de demandeurs d'emploi en décembre au Royaume-Uni, salaire moyen en novembre, IPCH final en décembre en Allemagne et enquête ZEW en janvier en Allemagne.

Résultats européens : Hays, Experian

Intervenants - Mario Centeno, responsable de la politique de la BCE, à Davos, Edouard Fernandez-Bollo, membre du conseil d'administration de la BCE, participe à un webinaire, John Williams, président de la Banque fédérale de réserve de New York.

Banques centrales - La Banque du Japon tient sa réunion de politique monétaire (au 18 janvier) Résultats américains - Goldman Sachs, Morgan Stanley