Marketmind : Le yen monte aussi

La Banque du Japon n'a plus la cote. Un peu.

La BOJ annonce sa décision politique vendredi dans un contexte de marché beaucoup plus calme qu'il y a seulement quelques jours. Les économistes s'attendent à ce qu'aucun changement ne soit apporté à la position ultra-libre de la banque et à une révision à la hausse des perspectives d'inflation.

D'autres données japonaises sont attendues vendredi, notamment l'inflation et le chômage, qui pourraient également influencer le sentiment de négociation en Asie.

Le dollar a chuté à son plus bas niveau depuis trois semaines par rapport au yen et sous le niveau qui a provoqué l'intervention historique de la BOJ pour acheter du yen le 22 septembre. Deux épisodes ultérieurs d'intervention présumée semblent avoir fait l'affaire, pour l'instant du moins. (Graphique : Yen et intervention de la BOJ,

) (Graphique : Rendement à 10 ans du Japon et plafond de la BOJ,

Non seulement la BOJ a été aidée par un repli plus large du dollar, les investisseurs commençant à envisager une Fed moins agressive au-delà de la hausse des taux de 75 points de base prévue la semaine prochaine, mais un assouplissement des conditions financières a aidé les marchés de manière plus générale.

Le Dow Jones est en hausse depuis cinq jours consécutifs, sa meilleure série depuis août, le rendement du Trésor à 10 ans est de nouveau inférieur à 4 % et le MSCI Asia ex-Japan est en hausse depuis trois jours consécutifs, sa meilleure série en sept semaines.

Bien sûr, c'est un peu plus compliqué que cela. Les actions de Meta Platforms Inc. ont chuté de 25 % après que ses résultats du troisième trimestre aient effrayé les investisseurs, ce qui a frappé le secteur des technologies. Apple et Amazon sont les prochains à publier leurs résultats.

Il y a d'autres raisons de penser que le rallye "risk on" de cette semaine pourrait bientôt s'estomper.

Même si elle n'affecte pas directement les marchés au quotidien, une guerre fait toujours rage aux portes de l'Europe. Et après que le président chinois Xi Jinping ait décroché son troisième mandat à la tête du pays le week-end dernier, les villes et les districts de Chine redoublent de fermetures COVID-19.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés vendredi :

Décision politique de la Banque du Japon (aucun changement attendu)

Inflation PCE américaine (septembre)

Bénéfices américains (Apple, Amazon)