Marketmind : Les banques centrales ont le vent en poupe

À partir de mercredi, la Réserve fédérale américaine commence à laisser arriver à échéance les obligations qu'elle détient et ne les remplacera plus - ce qu'on appelle le resserrement quantitatif (QT). Son objectif est de permettre à 95 milliards de dollars de sortir de son bilan par mois, mais elle commencera en juin à un rythme plus tranquille de 45 milliards de dollars par mois.

Les plans de QT sont bien signalés, mais lorsque le plus grand détenteur de bons du Trésor au monde réduit sa présence sur le marché, une certaine nervosité est inévitable.

La Banque centrale européenne, quant à elle, réduira ses achats nets d'actifs à 20 milliards d'euros pour juin.

Et la Banque du Canada procédera à sa deuxième hausse consécutive des taux d'intérêt de 50 points de base. D'autres hausses de ce type sont attendues, car les décideurs politiques se concentrent sur l'inflation, qui avoisine les 7 %.

Leur trépidation peut être comprise. L'espoir que l'inflation ait atteint un sommet est remis en question par les prix du pétrole qui viennent de connaître six mois consécutifs de hausse. Les marchés pourraient se resserrer davantage lorsque l'Union européenne commencera à réduire ses importations de pétrole en provenance de Russie.

L'impact de la flambée du pétrole était évident dans les données de mardi montrant une baisse de la confiance des consommateurs américains.

Et les chiffres de mercredi ont montré que les détaillants britanniques ont augmenté leurs prix au rythme le plus rapide depuis plus d'une décennie le mois dernier, en raison de la hausse des coûts de l'alimentation et de l'énergie. Les ventes au détail allemandes ont plongé de 5,4 % (contre 0,2 % prévu) en avril, les consommateurs ressentant le poids de la hausse des prix.

Plus tôt, les données ont confirmé à quel point les récents lockdowns de la Chine ont bloqué les chaînes d'approvisionnement mondiales, avec un ralentissement de l'activité manufacturière dans toute l'Asie.

Bien que les lockdowns soient en train de prendre fin - depuis mercredi, les citoyens de Shanghai peuvent sortir de chez eux et conduire leur voiture - cela pourrait donner un nouvel élan aux marchés pétroliers.

Malgré tout, c'est un nouveau mois. Les marchés européens ouvrent en hausse et Wall Bourse devrait connaître un départ plus ferme.

Les rendements du Trésor sont en hausse sur toute la courbe après avoir enregistré en mai leur première baisse mensuelle depuis novembre.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés mercredi :

-Lagarde, Villeroy de Galhau et Knot de la BCE, Yi Gang de la PBOC s'expriment lors de l'événement de la BRI.

-Les PMIs définitifs

-PPI/emploi de la zone euro

-Le président de la Fed de St-Louis, James Bullard, s'exprime

-Taux hypothécaire américain à 30 ans/nouvelles commandes ISM/ouvertures de postes JOLTS

-Revenus américains : Gamestop, sprint