Marketmind : Les bénéfices à la rescousse ?

La saison des bénéfices des entreprises européennes s'accélère ce mardi et il apparaît jusqu'à présent que la hausse des coûts et le ralentissement de la demande commencent à faire sentir leurs effets.

Il y a quelques semaines, les traders craignaient que la prochaine baisse des marchés boursiers ne soit déclenchée par la réécriture des attentes élevées en matière de bénéfices.

Bien que cela ne se soit pas produit grâce à certaines entreprises qui ont fait mieux que prévu, les données de mardi incitent à la prudence.

La banque suisse UBS a signalé une hausse plus faible que prévu de son bénéfice net au deuxième trimestre et Logitech International a fait état d'une chute de 38 % de son bénéfice ajusté au premier trimestre et a réduit ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2023.

Selon Goldman Sachs, environ 34 % des entreprises européennes ayant publié leurs résultats pour le deuxième trimestre ont manqué le consensus d'au moins 5 %, soit la fraction la plus élevée d'écarts depuis la crise de la dette souveraine en 2010.

Les échanges ont été calmes sur l'ensemble des marchés alors que les investisseurs se préparent à une série de sociétés européennes à mettre à jour cette semaine ainsi que certaines des grandes sociétés technologiques aux États-Unis, y compris Microsoft mardi.

Les actions semblaient prêtes pour des baisses modestes en Europe et aux États-Unis, tandis que le dollar s'est stabilisé non loin des sommets des deux dernières décennies.

Le début d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale, qui se termine mercredi, maintient également les traders sur la touche, les décideurs devant augmenter les taux d'intérêt de 75 points de base. L'attention du marché se concentrera sur la trajectoire future des taux d'intérêt.

Principaux développements qui devraient donner plus de direction aux marchés mardi :

La Réserve fédérale américaine commence sa réunion de deux jours.

Indice des prix des logements en mai aux États-Unis

Ventes de logements neufs en juin aux États-Unis

Vente aux enchères du Trésor américain à 5 ans

La Federal Reserve Bank of Philadelphia publie l'enquête sur les perspectives des entreprises non manufacturières pour juillet

Réunions des banques centrales du Nigeria et de la Hongrie

Résultats européens : UBS, Lindt, ITV, Unilever, Michelin, Deutsche Boerse, Vivendi, LVMH, Easyjet, Unicredit

Résultats américains : United Parcel Service Inc, General Electric, 3M Company, Xerox Corp, Coca-Cola, McDonald's, GM, Microsoft, Google, Boston Properties