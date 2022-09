Marketmind : Les boucles fatales du FX en Asie

La déroute historique des obligations britanniques et de la livre sterling a occupé le devant de la scène vendredi, mais au cœur de la morosité qui enveloppe les marchés mondiaux se trouve la décision de la Fed de relever les taux bien plus haut que ce que la plupart des gens avaient prévu, et l'effet que cela a sur les taux mondiaux.

Et le dollar.

Le statut de "boule de démolition" du dollar est douloureusement ressenti en Asie, où plusieurs devises ont atteint des niveaux planchers records ou pluriannuels, et où les banques centrales sont intervenues pour tenter d'arrêter la pourriture.

Vendredi, la roupie indienne a atteint un niveau record, la rupiah indonésienne et le yuan chinois sont tombés à leurs niveaux les plus faibles depuis la mi-2020, le baht thaïlandais est tombé à son plus bas niveau depuis 16 ans et le won sud-coréen a atteint son plus bas niveau depuis 13 ans.

La chute des monnaies accroît les pressions inflationnistes, obligeant les responsables politiques à devenir plus faucons, à resserrer les conditions financières et à écraser la demande. Les banques centrales auront du mal à rompre cette boucle infernale.

Leur réserve de devises à des fins d'intervention est également limitée - même la Banque du Japon sera consciente que sa réserve de 1,3 trillion de dollars ne durera pas éternellement si elle suit assez souvent l'intervention historique de vente de dollars de la semaine dernière.

Et en parlant de boucles de malheur, si les banques centrales asiatiques vendent une grande partie de leurs avoirs en bons du Trésor américain pour soutenir leurs monnaies nationales, les rendements américains augmentent, les bons du Trésor sont plus attractifs, les investisseurs s'y engouffrent et le dollar se renforce.

Les calendriers économiques et des entreprises de l'Asie pour lundi sont légers.

Un lot de données économiques japonaises, dont les ventes au détail et la confiance des consommateurs, et les PMI de septembre de la Chine donneront un aperçu de la santé des deux plus grandes économies de la région à la fin de la semaine.

La banque centrale de l'Inde annonce sa dernière décision sur les taux d'intérêt vendredi également.

Les développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés lundi :

Ifo allemand (septembre)

