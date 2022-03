Marketmind : Les compromis

Il n'y a pas que les coûts de production des marchandises qui augmentent, le prix à payer pour les transporter ne montre aucun signe de relâchement - l'expédition d'un conteneur de 40 pieds par voie maritime coûte deux fois plus cher qu'il y a un an et reste six fois supérieur aux niveaux pré-pandémiques, selon l'indice Freightos FBX.

Cela ajoutera 1,5 point de pourcentage à l'inflation de 2022, selon le Fonds monétaire international (FMI), qui prévient que les consommateurs ne ressentiront pleinement le poids des augmentations de prix qu'après 12 mois.

Cela entraîne des "arbitrages compliqués" pour les banquiers centraux, selon le FMI.

Ou peut-être pas. Les marchés monétaires parient que les responsables politiques choisiront de juguler l'inflation, même au détriment de la croissance économique. Plus de 200 points de base de hausse des taux américains sont prévus d'ici la fin de l'année 2022, ce qui, s'il se réalise, serait le plus important sur une année civile depuis 1994, souligne la Deutsche Bank.

En tout cas, l'écart entre les rendements du Trésor à deux et dix ans semble bien parti pour devenir négatif pour la première fois depuis 2019, passant sous la barre des 6 points de base mardi.

C'est ce que l'on appelle l'inversion de la courbe qui est considérée comme un prédicteur fiable de récession. Pourtant, la Fed a signalé qu'elle surveille d'autres segments de la courbe qui sont encore raides, ce qui lui donne une marge de manœuvre pour resserrer la politique encore plus et plus rapidement.

La question est de savoir quand les marchés boursiers commenceront à être sérieusement effrayés. Alors que les rendements américains à deux ans ont augmenté de 165 pb ce trimestre et que la courbe 2-10 s'est brisée de quelque 70 pb, les actions mondiales ont récupéré quelques gains récemment et ne termineront le trimestre qu'avec une petite perte.

Mardi, les contrats à terme sur actions de Wall Bourse sont positifs et les actions européennes sont en hausse, dans le sillage des gains asiatiques menés par une hausse de 1 % à Tokyo.

Ils ont probablement les yeux rivés sur les taux d'intérêt "réels" ; si l'on exclut l'inflation, les rendements à 10 ans restent profondément négatifs, tandis que les courbes de rendement "réelles" sont jusqu'à présent inclinées vers le haut.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés mardi :

-Le BOJ intensifie la bataille pour défendre le plafond de rendement

-Le moral des consommateurs allemands est au plus bas depuis février 2021.

-La présidente de la BCE Christine Lagarde, le superviseur bancaire de la BCE Elizabeth McCaul, le membre du conseil de la BCE Peter Kazimir

-Le président de la Fed de New York John Williams, le président de la Fed de Philadelphie Harker

-Indice mensuel des prix des logements aux États-Unis, ouvertures de postes JOLTS, confiance des consommateurs

-Enchères d'obligations américaines à 7 ans

-Le Chili va relever ses taux d'intérêt de 200 points de base pour les porter à 7,5%.

Graphique : Frais d'expédition -