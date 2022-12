Marketmind : Les coups de la saison

Les actions asiatiques semblent prêtes à baisser pour une deuxième semaine consécutive, alors que la mer de rouge de Wall street se répercute sur les échanges asiatiques vendredi.

L'indice MSCI Asia ex-Japan entre dans la séance de vendredi en restant stable pour la semaine, mais il est peu probable qu'il sorte indemne de la chute de 1,4 % du S&P 500, de la baisse de 1 % de l'indice MSCI World et de la dernière chute de Tesla sur le Nasdaq.

L'inflation japonaise est le principal point de données économiques régionales pour l'Asie vendredi. L'inflation de base des prix à la consommation devrait avoir atteint un nouveau sommet en 40 ans de 3,7 % en novembre, justifiant d'une certaine manière la modification de la politique de choc de la Banque du Japon cette semaine.

La surprise de Noël de la BOJ a assuré une semaine mémorable pour les marchés japonais. Le Nikkei a déjà perdu près de 4 % vendredi, le yen a augmenté de plus de 3 % et le rendement du JGB à 10 ans a augmenté de 15 points de base, sa plus forte hausse depuis 2008.

L'inflation peut reprendre au Japon, mais c'est en grande partie dû à la faiblesse du yen cette année. Le tableau de la croissance est moins clair, comme c'est le cas sur tout le continent.

Graphique : Surprises économiques -

L'indice des surprises économiques du Japon est toujours négatif, ayant fait un retour en arrière ce mois-ci. D'autres, comme les indices de la Chine et des marchés émergents, ont dégringolé ces derniers jours et sont profondément négatifs.

L'indice des surprises économiques de la Chine oscille autour de son plus bas niveau depuis juin, et l'indice des marchés émergents a atteint cette semaine son niveau le plus bas et le plus négatif depuis plus d'un an.

L'indice des surprises économiques américaines étant désormais en territoire négatif et au plus bas depuis septembre, les craintes concernant la croissance s'intensifient et les actifs à risque ressentent la chaleur. Les espoirs d'un rallye du Père Noël dans les actions se sont pratiquement évaporés.

Mais attendez. Les observateurs les plus pédants noteront que le rallye du Père Noël (non officiel) fait (officiellement) référence aux cinq derniers jours de bourse de l'année et aux deux premiers de l'année suivante, ce qui signifie que celui-ci - s'il se produit - commencera le 23 décembre et se terminera le 4 janvier.

Il y a encore de l'espoir.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés vendredi :

- L'inflation IPC du Japon (novembre)

- Inflation PCE américaine (novembre)

- Inflation Mich, attentes des consommateurs américains (décembre)