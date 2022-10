Marketmind : Les discussions sur le taux maximum de la Fed rencontrent les restrictions chinoises, la tension sur les céréales

Une semaine potentiellement cruciale pour la politique monétaire américaine a été marquée par de nouvelles spéculations sur le "taux final", des signaux inquiétants sur la croissance mondiale en provenance de Chine et des craintes d'inflation mondiale alimentées par la hausse des prix des céréales.

En dépit de certains bénéfices choquants des méga-capitalisations américaines, le marché boursier plus large a été soutenu la semaine dernière par l'espoir que la décision politique de la Réserve fédérale de cette semaine signalerait une réduction de l'ampleur des hausses de taux, d'une quatrième hausse consécutive de 75 points de base ce mercredi à un demi-point en décembre.

Mais des rapports distincts du week-end ont indiqué que cela pourrait s'accompagner d'une orientation vers un taux maximal plus élevé de 5 %, les contrats à terme de la Fed pour mai se situant maintenant juste un peu en dessous de ce niveau et Goldman Sachs aurait augmenté sa prévision de taux terminal d'un quart de point à 5 % d'ici mars.

Cela a fait grimper les rendements du Trésor à court et à long terme lundi, et le dollar a de nouveau augmenté dans tous les domaines.

Les contrats à terme sur les actions américaines étaient dans le rouge, tout comme les bourses européennes et les principaux indices chinois, Hong Kong enregistrant sa plus grande perte mensuelle en 14 ans pour atteindre son plus bas niveau depuis 2009, sur fond de nouvelles données économiques chinoises peu encourageantes.

Le yuan a de nouveau chuté, enregistrant sa 8ème perte mensuelle consécutive et la plus longue série de pertes depuis 1994.

L'activité des usines et des services en Chine a chuté de manière inattendue en octobre, plombée par le ralentissement de la demande mondiale et les strictes restrictions intérieures COVID-19. Cette morosité a fait chuter les prix du pétrole de plus de 1%.

La production des iPhones d'Apple, entre-temps, pourrait chuter de 30 % dans l'une des plus grandes usines du monde le mois prochain en raison de restrictions plus strictes. Le fabricant Foxconn s'efforce d'augmenter la production dans une autre usine de la ville de Shenzhen pour compenser le manque à gagner.

Mais les craintes d'inflation mondiale ont été alimentées par la hausse des prix des denrées alimentaires après que la Russie ait fait marche arrière ce week-end par rapport à un accord conclu sous l'égide de l'ONU pour exporter des céréales de la mer Noire. Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont bondi de près de 6 % lundi et le maïs a augmenté de plus de 2 %.

Les actions brésiliennes négociées à l'étranger ont chuté lundi après la nouvelle selon laquelle le leader de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a battu de justesse le président Jair Bolsonaro au second tour des élections. Les marchés attendent maintenant la confirmation de la concession de Bolsonaro et des indications sur les personnes que Lula nommera à son cabinet à des postes clés tels que les finances.

Dans le secteur bancaire, le Credit Suisse a dévoilé lundi les détails de son plan visant à lever 4 milliards de francs suisses (4,01 milliards de dollars) auprès des investisseurs pour faire face à la plus grande crise de ses 166 ans d'histoire.

Et la Banque nationale suisse a déclaré avoir perdu 142,2 milliards de francs suisses (142,6 milliards de dollars) au cours des neuf premiers mois de 2022, la hausse des taux d'intérêt et l'appréciation du franc ayant réduit la valeur de ses investissements étrangers.

Les principaux développements qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard lundi :

* Indice des directeurs d'achat de Chicago en octobre, indice manufacturier de la Fed de Dallas en octobre

* Résultats des entreprises américaines : Loews, Global Payments, Caesars Entertainment etc

Graphic : L'activité des usines chinoises chute de manière inattendue en octobre -Graphique : Hausse des prix à terme des céréales -Graphique : Élection au Brésil Lula remporte les élections brésiliennes -