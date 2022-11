Marketmind : Les marchés défient le blues du COVID

La Chine maintient ses restrictions strictes en matière de coronavirus, les cas de COVID-19 sont à leur plus haut niveau depuis 6 mois et Apple a averti d'un impact sur les expéditions d'iPhone, mais les actions asiatiques continuent de se porter bien.

En Europe, les investisseurs se concentreront sur une réunion des ministres des finances de la zone euro lundi, où les autorités discuteront de la manière de mieux coordonner les plans de soutien énergétique et de mieux se préparer à une récession imminente.

Ailleurs, The Guardian a rapporté que le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, devrait présenter la semaine prochaine jusqu'à 60 milliards de livres de hausses d'impôts et de réductions de dépenses, dont au moins 35 milliards de livres (39,56 milliards de dollars) de réductions sur fond d'avertissement de récession de la Banque d'Angleterre.

En Asie, malgré les données montrant une contraction inattendue des exportations et des importations de la Chine le mois dernier, l'humeur reste optimiste pour les haussiers des actions lundi, car ils croient toujours à l'histoire de l'assouplissement de la Chine.

Les marchés boursiers de la région ont enregistré des gains dans l'ensemble, soutenant la hausse des actions mondiales de vendredi après que les données sur l'emploi aient été plus fortes que prévu mais aient également laissé entrevoir un certain relâchement du marché du travail américain.

Goldman Sachs a déclaré dans une note dimanche que les actions chinoises pourraient augmenter de 20 % avant et pendant la réouverture prévue au premier trimestre 2023, car les marchés des actions ont tendance à réagir environ un mois avant les changements de politique et la dynamique positive dure généralement deux à trois mois.

Les actions chinoises ont bondi de 5,3 % la semaine dernière, soit la plus forte hausse hebdomadaire en plus de deux ans, les investisseurs ayant injecté un billion de dollars sur le marché dans l'espoir d'une réouverture de la deuxième plus grande économie du monde.

Pendant ce temps, une saison festive économe s'annonce pour la Grande-Bretagne, avec six Britanniques sur dix qui pensent qu'ils auront moins d'argent à dépenser pendant la période de Noël que l'année dernière, selon une enquête publiée lundi.

Et pour rester dans le domaine des activités de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk a exposé la mission de Twitter, suscitant un débat sur l'exactitude du contenu. Twitter a également mis à jour son application pour commencer à facturer 8 dollars pour ses marques de vérification à cocher bleues tant recherchées, car il cherche à consolider ses revenus.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés lundi :

Données économiques : Production industrielle en septembre en Allemagne, prix des maisons en octobre à Halifax au Royaume-Uni, indice PMI en octobre dans la zone euro

Le membre du conseil d'administration de la BCE, Fabio Panetta, s'exprime sur les

bénéfices européens : Ryanair

