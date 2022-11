Marketmind : Les marchés du travail sont stimulés par la Chine

Avec un œil sur le rapport sur l'emploi américain à la fin d'une semaine morose de hausse des taux d'intérêt, les marchés mondiaux ont été stimulés par une autre poussée légèrement mystérieuse des actions chinoises.

Pour la troisième fois en un peu plus d'une semaine, les actions chinoises et hongkongaises ont fait un bond en avant depuis les profondeurs de leur année désastreuse en raison d'une variété de rapports sommaires et de vagues espoirs que le pays pourrait bientôt assouplir ses mesures draconiennes de suppression de l'impôt sur le revenu. Aucun de ces rapports n'a encore été confirmé, mais certains anciens fonctionnaires ont semblé encourager la spéculation vendredi.

Certains investisseurs l'ont clairement prise au sérieux. Le Hang Seng a bondi de 7 %, et se dirigeait vers un gain hebdomadaire de plus de 10 % pour la première fois depuis novembre 2011. Le Shanghai Composite a augmenté de 2,7 % et se dirigeait vers un gain hebdomadaire de 5,6 %, le plus important depuis plus de deux ans.

La hausse soudaine a été favorisée par des rapports selon lesquels les premières inspections américaines des documents d'audit des sociétés chinoises cotées aux États-Unis - un point de tension et de risque réglementaire de longue date - se sont terminées plus tôt que prévu. D'autres ont souligné la visite à Pékin du chancelier allemand Olaf Scholz et du président chinois Xi Jinping, qui ont vanté vendredi la nécessité d'une plus grande coopération entre la Chine et l'Allemagne dans une "période de changement et d'agitation".

Pour mesurer l'importance que pourrait avoir un changement de règle du COVID, la société britannique de fonds spéculatifs Man Group a déclaré qu'elle prévoyait de se développer en Chine après que le pays ait assoupli ses strictes restrictions. Mais c'est loin d'être un consensus - le Wall street Journal a rapporté jeudi que Tiger Global Management a cessé d'investir dans les actions chinoises après que Xi ait cimenté son emprise sur le pouvoir le mois dernier.

Les contrats à terme sur les actions américaines étaient toutefois en légère hausse avant l'ouverture, après une nouvelle série de lourdes pertes de l'indice sur les craintes croissantes des taux d'intérêt jeudi.

Le rapport sur l'emploi américain d'octobre sera un autre ingrédient clé pour évaluer à quel point la Réserve fédérale prévoit d'être belliciste l'année prochaine. Les employeurs américains ont probablement embauché 200 000 travailleurs de plus le mois dernier, même si ce chiffre serait le plus faible en près de deux ans en octobre et que les salaires ont probablement augmenté à un rythme modéré.

La saison cahoteuse des bénéfices pour les grandes entreprises technologiques a continué de réserver des surprises négatives. Les actions de PayPal ont chuté de plus de 10 % après la cloche jeudi, après que la société de paiements en ligne a réduit ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires en prévision d'un ralentissement économique et a constaté une faible croissance du commerce électronique au cours du trimestre des fêtes.

Et tout n'est pas rose sur le marché du travail. Twitter indiquera vendredi par e-mail à ses employés s'ils ont été licenciés, en fermant temporairement ses bureaux et en empêchant le personnel d'y accéder, après une semaine d'incertitude quant à l'avenir de l'entreprise sous la direction de son nouveau propriétaire Elon Musk.

La livre sterling a regagné un peu de terrain après sa plus grande perte en une journée jeudi depuis que le budget britannique bâclé de la fin septembre l'a envoyée à des plus bas historiques. La Banque d'Angleterre a accompagné sa plus importante hausse des taux d'intérêt en 33 ans en insistant sur le fait que les marchés ont surestimé le niveau auquel elle augmenterait les taux l'année prochaine, un sommet implicite du taux directeur qui, selon elle, ferait sombrer l'économie dans la plus longue récession jamais enregistrée.

Ailleurs, le Groupe des sept nations riches et l'Australie ont convenu de fixer un prix fixe lorsqu'ils finaliseront un plafonnement du prix du pétrole russe plus tard ce mois-ci, plutôt que d'adopter un taux flottant, ont indiqué des sources jeudi.

Principaux développements qui devraient donner plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de vendredi :

* Discours de Susan Collins, présidente de la Fed de Boston

* Rapport sur l'emploi en octobre aux États-Unis, rapport sur l'emploi en octobre au Canada,

* Résultats des entreprises américaines : Hershey, Dominion Energy, Duke Energy, Cardinal Health, PPL, Cboe Global Markets, Evergy, AES

Graphique : Actions chinoises - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdpzqreolvw/One.PNG

Graphique : Chômeurs par rapport aux offres d'emploi Plus d'emplois que de demandeurs d'emploi -Graphique : La perfection post-midterm pour les actions américaines -