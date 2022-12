Marketmind : Les marchés observent l'IPP de la Chine, l'IPC

Les rapports sur l'inflation chinoise des prix à la production et à la consommation pour le mois de novembre occupent le devant de la scène en Asie vendredi, les investisseurs espérant terminer une semaine éprouvante sur une note positive.

Les investisseurs espèrent terminer une semaine difficile sur une note positive. C'est difficile pour les actions régionales et mondiales, mais pas pour celles de la Chine, qui sont en passe d'afficher un deuxième gain hebdomadaire consécutif d'au moins 2 %. Des données d'inflation bénignes aideront à atteindre cet objectif.

Les prix à la production devraient avoir encore baissé en novembre sur une base annuelle pour atteindre -1,4 %, soit le deuxième mois consécutif de baisse franche. Il s'agirait du plus faible taux annuel d'inflation à la sortie d'usine depuis deux ans.

L'IPP a baissé au cours de chacun des 12 derniers mois.

Entre-temps, les analystes s'attendent à ce que le taux annuel de l'inflation des prix à la consommation ralentisse à 1,6 %, contre 2,1 % en octobre, ce qui serait le taux d'augmentation le plus faible depuis mars. Sur une base mensuelle, ils s'attendent à une baisse de 0,2 %, soit le taux de déflation mensuel le plus rapide depuis mai.

IPC chinois

Les investisseurs accueilleront probablement favorablement les impressions d'inflation favorables au marché, qui sont alimentées en partie par les effets de base de la chute des prix de l'énergie et des matières premières.

Les contrats à terme sur le pétrole américain ont clôturé jeudi à leur plus bas niveau de l'année et, fait important du point de vue de l'inflation, l'évolution en glissement annuel est désormais négative. Le Brent a chuté de près de 25 % en un mois, et sa variation en glissement annuel est sur le point de devenir négative pour la première fois depuis février 2021.

La Chine, premier consommateur d'énergie au monde, est un partenaire commercial majeur des États du Golfe producteurs de pétrole et les liens bilatéraux se sont développés et renforcés ces dernières années.

Le président chinois Xi Jinping, en Arabie saoudite jeudi, a annoncé "une nouvelle ère" dans les liens arabes. Le ministre saoudien de l'énergie a déclaré mercredi que Riyad resterait un partenaire énergétique "fiable et digne de confiance" pour Pékin et que les deux pays stimuleraient la coopération en matière de chaîne d'approvisionnement énergétique en créant un centre régional dans le royaume pour les usines chinoises.

Xi doit rencontrer d'autres producteurs de pétrole du Golfe et assister à un rassemblement de dirigeants arabes vendredi.

Mais les pressions sur les prix en Chine s'atténuent également en raison des fermetures et des restrictions de COVID-19 et de l'activité économique léthargique. Les investisseurs préféreraient peut-être des signes d'inflation au plus bas si cela signifie que l'économie se redresse.

Les chiffres de l'inflation en Chine font suite à une surprise négative de l'inflation des prix à la consommation dans la zone euro, et les économistes s'attendent à ce que les prochains chiffres de l'inflation des prix à la production et à la consommation aux États-Unis aient également diminué en novembre.

Trois développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés vendredi :

- IPC de la Chine (novembre)

- IPP de la Chine (novembre)

- Compte courant de la Corée du Sud (novembre)