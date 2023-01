Marketmind : Les minutes arrivent, les minutes partent

Les minutes tant attendues de la Fed sont arrivées et n'ont pas surpris, les marchés ayant largement ignoré le ton hawkish et espérant toujours une baisse des taux dans le courant de l'année.

Les actions asiatiques poursuivent leur brillant début d'année, les investisseurs plaçant leurs espoirs dans un rebond rapide de la deuxième plus grande économie du monde après que la Chine a démantelé une grande partie de ses restrictions strictes liées au COVID. Reste à savoir à quelle vitesse cette reprise se fera, notamment en raison de la hausse des infections.

L'activité des services en Chine s'est contractée le mois dernier en raison de la hausse des infections au COVID qui a frappé la demande, selon une enquête du secteur privé publiée jeudi, soulignant les défis auxquels le pays est confronté. Bien que le chemin de la reprise soit probablement long et sinueux, l'optimisme entourant la réouverture a stimulé le sentiment, avec une confiance des entreprises à son plus haut niveau depuis 17 mois.

Ainsi, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon oscille autour d'un plus haut de quatre mois et est prêt pour une quatrième journée consécutive de gains, tandis que le dollar américain tente de trouver son équilibre après quatre premiers jours volatiles de l'année.

L'attention du marché se portera sur les données de l'emploi américain de vendredi, mais avant cela, une série de données européennes pourrait fournir plus d'indices sur l'orientation de l'inflation en Europe. L'inflation française, qui a baissé de manière inattendue sous les 7 %, a renforcé l'espoir que le pire de la crise du coût de la vie en Europe est passé.

Dans le monde des entreprises, les licenciements dans le secteur de la technologie, qui ont touché plus de 150 000 travailleurs en 2022, ne semblent pas vouloir prendre fin. Salesforce Inc. indique qu'elle prévoit de supprimer environ 10 % de son personnel, tandis qu'Amazon.com va supprimer plus de 18 000 emplois.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés jeudi :

Événements économiques : Prix à la production de la zone euro pour novembre, décembre Données S&P PMI pour la zone euro, l'Allemagne et la France.