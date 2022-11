Marketmind : Les ours de Chine sont de retour

Après un bref répit, la Chine est à nouveau dans le collimateur des investisseurs.

Les données économiques sont inférieures aux attentes, les espoirs de voir les restrictions COVID-19 sur le point d'être levées s'estompent et le taux de change repart à la baisse, ainsi que les obligations souveraines.

C'est dans ce contexte que la banque centrale prendra sa dernière décision sur les taux d'intérêt ce week-end. L'économie pourrait justifier une réduction du taux préférentiel des prêts à un an - actuellement 3,65 % - mais pas le taux de change.

Le yuan a chuté de 0,9 % jeudi, sa plus forte baisse depuis mai et l'une des plus importantes de ces dernières années. Après avoir rebondi d'un récent plus bas de 15 ans vers 7,00 par dollar, il est de nouveau sous pression.

Les chiffres du Trésor américain de mercredi n'auront pas aidé le sentiment. Ils ont montré que les avoirs de la Chine en bons du Trésor américain sont tombés en septembre à leur plus bas niveau en 11 ans, soit 933,6 milliards de dollars. La baisse de 38 milliards de dollars en glissement mensuel est la plus forte en six ans.

Une partie de la variation nominale par rapport à août est due aux effets de valorisation des devises, ce qui signifie que Pékin n'a pas vendu 38 milliards de dollars de bons du Trésor au cours du mois.

Mais elle en a vendu une bonne partie pour ralentir la dépréciation du yuan par rapport au dollar, qui a fini par atteindre 3,2 % en septembre. C'est l'une des quatre plus fortes baisses mensuelles jamais enregistrées.

La banque centrale a déclaré mercredi que la Chine continuera à accroître la flexibilité du taux de change tout en maintenant le yuan stable à des niveaux raisonnables. Cela semble un peu optimiste - une flexibilité accrue rend plus probables de nouveaux creux dans le taux de change, ce qui nécessite plus de ventes de dollars pour minimiser la volatilité.

Pendant ce temps, les investisseurs se débarrassent des obligations chinoises à un rythme effréné, poussant les rendements à leur plus haut niveau depuis des mois. Un indice agrégé de la dette souveraine chinoise est en baisse de 0,8 % cette semaine, bien parti pour connaître sa plus forte baisse en plus de deux ans.

Les acheteurs d'obligations souveraines ont été pris au dépourvu par le gouvernement qui a assoupli certaines de ses strictes restrictions COVID-19 et annoncé des mesures pour soutenir le secteur immobilier.

La flambée des rendements va également à l'encontre de l'orientation plus souple de la politique monétaire de la banque centrale, et le rythme des ventes a suscité des inquiétudes quant à la liquidité du marché. Des temps difficiles pour Pékin.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés vendredi :

- Le discours de Powell de la Fed

- Inflation au Japon (octobre)

- Décision sur les taux d'intérêt en Chine (dimanche)