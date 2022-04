Marketmind : Les ours obligataires sortent leurs griffes

Les marchés du Trésor sont en pleine phase de liquidation avant la publication du procès-verbal de la réunion de mars de la Réserve fédérale.

Avec une hausse des taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage pour le mois de mai, le débat s'est déplacé sur la question de savoir si la Fed pourrait également commencer à réduire son bilan le mois prochain.

Mardi, deux responsables de la Fed normalement dovish, la gouverneure Lael Brainard et la chef de la Fed de San Francisco Mary Daly, ont précipité une nouvelle chute du Trésor en suggérant que la réduction pourrait commencer le mois prochain -- parallèlement à une hausse des taux.

Les rendements du Trésor à dix ans ont atteint leur plus haut niveau en trois ans, en hausse de quelque 20 points de base depuis vendredi. Et avec la Fed apparemment prête à devenir encore plus agressive sur l'inflation, la courbe du Trésor à 2 ans/10 ans s'est normalisée, après avoir été inversée pendant environ une semaine.

Ce qu'il faut surveiller, c'est le rendement "réel" ou ajusté à l'inflation du Trésor, la variable qui peut déterminer dans quelle mesure il est judicieux d'investir dans des actifs plus risqués comme les actions et les marchés émergents.

Les rendements réels à dix ans restent négatifs, mais à -0,26 %, ils sont en passe de revenir à zéro, des niveaux jamais vus depuis mars 2020. Rappelez-vous, ils étaient inférieurs à -1 % au début de cette année.

En ce qui concerne les actions, la chute du Nasdaq à Wall Bourse s'est propagée en Asie, entraînant le Nikkei japonais dans une baisse de 1,7 %. Une certaine stabilisation se dessine cependant, avec des actions européennes en légère baisse et des contrats à terme sur actions américaines en stagnation.

L'Europe doit faire face à d'autres problèmes, et pas seulement à la perspective d'une récession économique causée par la guerre Russie-Ukraine. Les marchés français se sont réveillés à la possibilité que l'élection présidentielle à deux tours du pays (10 et 24 avril) puisse donner une victoire surprise à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen.

L'euro a glissé à son plus bas niveau depuis un mois par rapport au dollar, très dynamique. Une nouvelle faiblesse pourrait être une mauvaise nouvelle pour les perspectives d'inflation, d'autant plus que l'inflation en usine a probablement dépassé les 30 % en mars.

Graphique : Bilan-

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés mercredi :

-L'indice PMI du secteur des services de la Chine a été durement touché par la hausse d'Omicron.

-Les commandes industrielles allemandes ont baissé en février

-Les intervenants de la BCE : Philip R. Lane, membre du directoire de la BCE ; Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE ; Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE ; Luis de Guindos, vice-président de la BCE.

-Fed orateurs : Patrick Harker, président de Philadelphie ; Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco

-La banque centrale polonaise augmente ses taux de 50 points de base.