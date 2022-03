Marketmind : Les prix du pétrole alimentent davantage le dilemme du resserrement

Les banques centrales ne peuvent sans doute pas faire grand-chose pour maîtriser la flambée des prix de l'énergie et des matières premières, si ce n'est essayer de limiter les effets de second tour lorsqu'ils sont absorbés par l'économie.

Alors que les prix du pétrole ont bondi de plus de 3 dollars ce matin et que le Brent dépasse 110 dollars le baril, les investisseurs seront impatients d'entendre plus tard dans la journée le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, expliquer comment la politique monétaire peut s'ajuster sans faire tanguer le bateau de la reprise.

Les stratèges surveillent en effet de près l'écart entre les rendements des obligations américaines à deux ans et à dix ans, craignant qu'une inversion de cette partie de la courbe puisse signaler une récession imminente.

En Allemagne, les prix à la production (PPI) affichent une nouvelle hausse de 1,4 % sur le mois, bien que légèrement inférieure aux attentes, ce qui donne une nouvelle indication de la façon dont la plus grande économie de la zone euro s'en sort après que le sentiment des investisseurs ait subi une chute record en mars, avec l'effondrement des attentes d'une récession, un scénario qui ne peut plus être totalement écarté.

La dernière flambée des prix du brut est alimentée par les gouvernements de l'Union européenne qui envisagent d'imposer un embargo pétrolier à la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine.

Une telle décision, même avec une opinion publique majoritairement du côté de l'Ukraine, pourrait coûter cher aux dirigeants de l'UE sur le plan politique.

Les consommateurs de la zone euro ont un avant-goût du goût de l'essence à deux euros le litre et le Français Emmanuel Macron, qui cherche à se faire réélire le mois prochain, ne sait que trop bien que la rébellion des "gilets jaunes" dans les rues est née d'une réaction contre la hausse des prix du carburant.

Les prix du blé sont également à des niveaux observés lors de la crise alimentaire de 2007/2008, largement considérée comme un facteur clé dans les soulèvements du Printemps arabe au Moyen-Orient.

Jusqu'à présent, le cycle précoce de resserrement monétaire a été bien accueilli et la première hausse de la Fed a permis aux marchés boursiers américains et européens de connaître leur meilleure semaine depuis novembre 2020, lorsque la percée du vaccin COVID-19 a soulevé les marchés mondiaux.

Les contrats à terme européens sont globalement plats avant les échanges au comptant ce matin après que l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon ait reculé de 0,7 %.

Avec des marchés déjà en couverture, les traders seront désireux de découvrir pourquoi les actions du promoteur immobilier en difficulté China Evergrande Group ont été suspendues en attendant une annonce de la société.

Pendant ce temps, les investisseurs en Russie surveilleront de près les obligations souveraines nationales qui reprennent leurs échanges aujourd'hui après une suspension d'un mois à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés lundi :

-La Russie autorise quelques opérations supplémentaires sur les marchés financiers au cours des deux prochaines semaines.

-La Chine maintient ses taux de prêt de référence inchangés, comme prévu [nAZN02ALI3)

Les prix demandés pour les maisons au Royaume-Uni connaissent leur plus forte hausse en mars depuis 2004.

-Discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde

-Les orateurs de la Fed : Président Jerome Powell, Président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic