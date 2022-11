Marketmind : Les stations de désinflation

Comme les rallyes de secours de brouillage vont, c'était un whopper. Maintenant, il faut y réfléchir sérieusement.

L'ampleur de l'envolée de jeudi sur les marchés mondiaux suite à la publication d'un taux d'inflation étonnamment faible en octobre aux États-Unis en dit probablement autant sur la morosité ambiante et le positionnement ultra-baissier des portefeuilles d'investissement que sur la nouvelle foi en la désinflation.

Il y a un an, la perspective d'un taux d'inflation annuel de 7,7 % 12 mois plus tard aurait été choquante. Mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et l'attrition du marché a eu lieu depuis, dans l'une des pires années pour les portefeuilles d'actifs mixtes depuis cent ans.

Ainsi, tout éclat de lumière dans cette morosité ressemble maintenant à une lueur d'espoir. C'est ce qui ressort clairement du premier bond de plus de 5 % en une seule journée du S&P500 depuis le rebond de la pandémie de 2020 et de l'envolée de 7 % du Nasdaq - même si ce dernier n'est revenu qu'au niveau où il se trouvait le 1er novembre.

Alors que les marchés mondiaux ont augmenté partout en signe de sympathie, ces gains de Wall Street semblent se maintenir, du moins vendredi.

L'effondrement des rendements du Trésor américain et du dollar a probablement été encore plus significatif, les rendements à deux ans enregistrant leur plus forte baisse en une journée depuis 2008 et le dollar sa plus forte chute depuis 2015.

Prosaïquement, cela a enlevé un quart de point de pourcentage au sommet présumé des marchés pour les taux d'intérêt de la Réserve fédérale l'année prochaine, passant de 5,1 % à 4,85 %. Et les contrats à terme prévoient maintenant une réduction de près d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de 2023.

Mais cela ne sera pas suffisant pour éviter la récession, selon les signaux prémonitoires du marché obligataire. La courbe des taux du Trésor entre 3 mois et 10 ans est maintenant plus profondément inversée qu'à n'importe quel stade depuis 2019, la courbe 2-10 ans étant la plus négative depuis 22 ans.

Mais il y avait d'autres signes d'optimisme vendredi.

Les actions et les obligations chinoises ont bondi dans le sillage du rallye de Wall street, mais ont bénéficié d'un coup de pouce supplémentaire grâce à un certain assouplissement des règles de quarantaine de la COVID. L'indice Hang Seng de Hong Kong a grimpé de près de 8 %, son plus gros gain en 8 mois.

Les investisseurs ont observé la dernière retraite de la Russie en Ukraine et les murmures de "pourparlers sur les pourparlers" comme une fin de partie possible dans la guerre de 9 mois.

La Grande-Bretagne a également poursuivi son discours sur la "désinflation".

Bien qu'il s'agisse d'une contraction moins importante que prévu, l'économie britannique s'est contractée au cours des trois mois se terminant en septembre, au début de ce qui risque d'être une longue récession, soulignant le défi que doit relever le ministre des finances, Jeremy Hunt, qui se prépare à augmenter les impôts et à réduire les dépenses la semaine prochaine.

Ironiquement, pour un secteur qui a été vendu comme une couverture contre l'inflation, les crypto actifs malmenés - vacillant dans une autre crise existentielle cette semaine - ont obtenu un certain soulagement des espoirs euphoriques de désinflation aux États-Unis. Mais le quasi-effondrement de la bourse de cryptomonnaies FTX n'est toujours pas résolu, avec d'énormes ramifications pour l'avenir de tout l'univers des cryptomonnaies et la façon dont il est réglementé.

Bien que le bitcoin ait réussi à rebondir avec l'ensemble des marchés mondiaux, il a eu du mal à se maintenir au-dessus des 17 000 dollars vendredi dernier et accuse toujours des pertes totalisant 17 % rien que ce mois-ci.

Et les ennuis de la technologie ne s'arrêtent pas à la désinflation. Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a évoqué jeudi dernier la possibilité d'une faillite de la plateforme de médias sociaux.

Aux États-Unis, pendant ce temps, des centaines de milliers de votes non comptés en Arizona et au Nevada tenaient la clé du contrôle du Sénat américain, trois jours après que les Américains aient déposé leurs derniers bulletins de vote lors des élections de mi-mandat.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi :

* Le président américain Joe Biden participe au sommet sur le climat COP27 en Égypte ; la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen se rend en Inde.

Les

dirigeants de l'ASEAN se réunissent à Phnom Penh

* PIB du Royaume-Uni au 3e trimestre et fabrication de septembre. Université du Michigan : sentiment et attentes d'inflation en novembre

