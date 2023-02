Marketmind : Les taux commencent à mordre

Mardi, les actions asiatiques reviennent de leur pire journée depuis juin, espérant une reprise, mais vulnérables à une hausse attendue des taux d'intérêt en Australie, à des commentaires potentiellement critiques du président de la Fed, Jerome Powell, et à l'aggravation des tensions sino-américaines.

Une autre clôture dans le rouge à Wall street lundi ne favorisera pas non plus la probabilité d'un rebond, car les marchés américains s'attendent à ce que la Fed augmente plus longtemps cette année.

Le calendrier des données économiques et des événements asiatiques sera marqué par la décision de la Banque de réserve d'Australie sur les taux d'intérêt et les orientations ultérieures des responsables politiques.

La RBA devrait procéder à une quatrième hausse consécutive des taux d'intérêt d'un quart de point à 3,35 %, après que l'inflation ait augmenté de manière inattendue l'année dernière pour atteindre un sommet de 7,8 % en 33 ans.

Cependant, les chiffres de lundi ont montré que les ventes au détail sont en baisse pour la première fois en un an, un signe que les taux plus élevés commencent peut-être à mordre.

Au Japon, pendant ce temps, les spéculations sur le prochain gouverneur de la Banque du Japon s'intensifient. Selon le journal Nikkei, le gouvernement japonais a sondé le gouverneur adjoint de la BOJ, Masayoshi Amamiya, pour succéder à Haruhiko Kuroda.

De nombreux analystes le considèrent comme un décideur pragmatique qui préférera avancer sur la pointe des pieds vers une éventuelle sortie de la politique monétaire ultra-libre de la BOJ plutôt que d'apporter des changements soudains à un programme de relance qu'il a contribué à créer.

Et le yen est sur la pente descendante. Il a chuté de 1 % lundi et est en baisse de 3 % depuis vendredi, sa plus forte chute sur deux jours en trois ans.

Variation sur 2 jours du yen par rapport au dollar :

D'une manière générale, les marchés asiatiques ressentent la chaleur du changement soudain des perspectives des taux d'intérêt américains suite au rapport sur l'emploi américain de janvier, étrangement fort, publié vendredi.

Le taux "final" implicite de la Fed en juin est maintenant bien supérieur à 5,00 %, le taux implicite de fin d'année est plus élevé que la fourchette actuelle des fed funds, les marchés n'évaluent plus que 20 points de base d'assouplissement cette année et le rendement à deux ans a grimpé d'environ 40 points de base.

C'est peut-être le resserrement des conditions financières que recherchent le président de la Fed, M. Powell, et ses collègues. Ou il peut s'agir de fluctuations irrationnelles et injustifiées du marché en réponse à un point de données qui suscitera une réponse de Powell lors de son discours au Economic Club de Washington mardi.

L'indice MSCI Asia ex-Japan a chuté de 2,4 % lundi, sa pire journée depuis juin de l'année dernière, les actions chinoises ont connu leur pire journée cette année (la faute aux tensions entre Pékin et Washington également) et les actions technologiques de Hong Kong ont chuté de 3,6 %.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés mardi :

- Le président de la Fed, M. Powell, s'exprime (Economic Club of Washington)

- Décision sur les taux d'intérêt en Australie

- Réserves de change de la Chine (janvier