Marketmind : Les trois prochains jours

"Il vous reste trois jours maintenant. Vous devez y arriver", a déclaré Bailey mardi, en faisant référence aux fonds de pension.

Soit ils acceptent le bluff de Bailey, soit les fonds de pension britanniques se démènent pour lever des fonds dans ce délai, afin de financer leurs couvertures après que les propositions fiscales du ministre des finances Kwasi Kwarteng aient déclenché une déroute obligataire et secoué les marchés mondiaux le mois dernier.

Pour ajouter à la confusion, le Financial Times a rapporté entre-temps que, selon ses sources, la BoE est prête à prolonger son programme d'achat d'obligations d'urgence au-delà de la date limite de vendredi, si les conditions du marché l'exigent.

C'est inquiétant pour un marché des gilts déjà malmené. Les données mensuelles du PIB du Royaume-Uni donneront également aux investisseurs des indices sur la santé de la nation à un moment où les acheteurs font des provisions de couvertures électriques et de cuisinières à faible consommation d'énergie en prévision d'un hiver difficile.

Pendant ce temps, le dollar américain est en hausse, le yen est à son plus bas niveau depuis 24 ans, les rendements s'envolent, la livre sterling vacille et le pétrole dérape. Et tout cela alors que les investisseurs attendent avec impatience les données sur l'inflation américaine de cette semaine qui présageront probablement de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Fed.

Avec un yen à 146,21 par dollar, dépassant les niveaux qui ont vu les autorités japonaises organiser leur première intervention d'achat de yens depuis 1998 le 22 septembre, le secrétaire en chef du Cabinet du pays, Hirokazu Matsuno, a déclaré que le Japon surveillait de près les mouvements de change avec un sens élevé de l'urgence.

Tout n'est pas perdu pour l'industrie des puces qui a été martelée ces derniers jours après un rapport de Reuters mardi selon lequel le gouvernement américain a autorisé au moins deux fabricants de puces non chinois opérant en Chine à recevoir des biens et des services restreints sans que leurs fournisseurs ne demandent de licence.

Cela intervient quelques jours après la publication par l'administration Biden d'un ensemble de contrôles à l'exportation visant à couper la Chine de certaines puces à semi-conducteurs fabriquées partout dans le monde avec des équipements américains.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mercredi :

Événements économiques : PIB mensuel britannique, production industrielle de la zone euro, PPI américain et minutes de la Fed.

Intervenants : Christine Lagarde de la BCE, Loretta Mester, présidente de la Federal Reserve Bank of Cleveland, Andrew Bailey et Huw Pill de la BOE s'exprimeront lors de différents événements.

(Reportage d'Ankur Banerjee ; Montage de Vidya Ranganathan et Shri Navaratnam)

Ankur Banerjee vous propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux.