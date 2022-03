Marketmind : Maintenant, même le Japon semble d'accord avec la hausse des rendements obligataires

Même l'archi-colombe parmi les banques centrales, la Banque du Japon, semble se sentir à l'aise avec des taux d'intérêt plus élevés - un signe frappant de l'acceptation par les décideurs politiques que la chute spectaculaire du marché obligataire de ce mois-ci ne s'inversera pas.

Avec des prévisions d'inflation à long terme au Japon et une croissance des salaires encore discrète, la BoJ a toujours été considérée comme la banque qui agirait pour arrêter une hausse des rendements. Mais vendredi, elle s'est abstenue d'intervenir sur le marché, alors même que le rendement des obligations d'État à 10 ans atteignait son plus haut niveau depuis six ans.

C'est plus que le niveau auquel elle avait proposé d'acheter un montant illimité de dette en février.

Graphique : Rendement des obligations d'État japonaises : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lbvgnmoerpq/japan%20yields.PNG

Les coûts d'emprunt japonais sont tirés vers le haut par les rendements dans le monde entier, qui ont augmenté avec les attentes d'un rythme plus agressif de hausse des taux par la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales.

Certes, les rendements japonais à 10 ans ne sont qu'à 0,24 %, mais c'est le double des niveaux de début mars. Les mouvements obligataires et l'absence d'intervention de la Banque du Japon ont également aidé le yen à rebondir de son plus bas niveau depuis six ans par rapport au dollar, augmentant jusqu'à 1 % à un moment donné.

Les rendements aux États-Unis et dans la zone euro se sont calmés ces derniers jours après avoir grimpé en flèche ce mois-ci, mais restent à des sommets pluriannuels - le rendement du Trésor américain à 2 ans est en hausse de 72 points de base, sa plus forte hausse mensuelle depuis 2004.

Ailleurs, les marchés semblent prêts pour une journée mitigée à la fin d'une semaine où les investisseurs ont surtout fait abstraction d'un mois de guerre en Ukraine et ont fait monter les prix des actions, qui sont de nouveau au-dessus des niveaux d'avant le début de la guerre.

Et ce, malgré les signaux de récession émanant des courbes de rendement des obligations américaines et une série de données économiques peu réjouissantes - les ventes au détail britanniques de février ont été pires que prévu.

Il y a peu d'autres données économiques importantes prévues pour vendredi et une grande attention a été portée sur le sommet de l'OTAN à Bruxelles qui visait à montrer un front occidental uni contre l'invasion de son voisin par la Russie depuis un mois.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés vendredi :

-L'IFO allemand

-Le président de New York John Williams, le président de Richmond Thomas Barkin, le gouverneur Christopher Waller parle

-Le gouverneur de la banque centrale de Norvège Ida Wolden Bache parle

-Attentes d'inflation de l'Université du Michigan