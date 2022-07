Marketmind : Marcher dans l'emprise moite de la récession

Les données sur la croissance économique de la Chine publiées vendredi sont un rappel brutal des défis auxquels sont confrontés les décideurs politiques mondiaux.

Le produit intérieur brut a chuté de 2,6 % au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon les données officielles, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 1,5 %. Cela signifie que les prévisions officielles d'une expansion de 5,5 % cette année semblent maintenant un peu optimistes.

Bien que les mesures de confinement COVID-19 mises en place dans la deuxième plus grande économie du monde soient un facteur important, on ne peut cacher le fait que la confiance reste faible et que des restrictions restent en place dans de vastes pans du pays.

Les perspectives d'une croissance plus faible de la Chine vont certainement nuire à l'économie mondiale, mais les décideurs politiques sont d'humeur à céder. Rien que cette semaine, on a assisté à de fortes hausses au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud et à un resserrement surprise à Singapour et aux Philippines.

Plus près de nous, l'Europe est aux prises avec de nouveaux problèmes après que le gouvernement italien a été plongé dans la crise et que l'Union européenne a réduit ses prévisions de croissance pour cette année et la suivante.

Et bien que deux responsables de la Réserve fédérale américaine aient jeté de l'eau froide sur les discussions concernant une hausse de 100 points de base des taux d'intérêt plus tard en juillet, il est impossible d'échapper au fait que les taux d'intérêt américains vont plus que doubler en moins d'un an.

Il n'est donc pas étonnant que les investisseurs se préparent à souffrir davantage.

L'euro a de nouveau plongé sous la parité par rapport au dollar et a glissé de 1,5 % depuis le début de la semaine, le yen se rapproche de 140 par dollar.

Et l'inversion de la courbe de rendement du Trésor américain, qui signale une récession économique, est de plus en plus ancrée. Les contrats à terme sur les actions américaines et européennes font du sur-place.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés vendredi :

Données : Balance commerciale de mai de la zone euro, enquête sur le moral des consommateurs de l'Université du Michigan aux États-Unis, ventes au détail de juin aux États-Unis.

Le coin des orateurs : Rehn de la BCE, Bostic, Bullard et Daly de la Fed.

Shell veut partager davantage de ses superbes bénéfices, selon son PDG

Après une année éprouvante, GSK aborde la division consommateurs en meilleure santé