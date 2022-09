Marketmind : Marées changeantes

Le début de la semaine sur les marchés mondiaux est dominé par le retournement des deux chocs politiques et économiques de l'année.

La contre-offensive militaire spectaculaire de l'Ukraine contre les troupes russes le week-end dernier a remis en question de nombreuses hypothèses d'un conflit gelé dans ce pays pour les années à venir - avec des implications potentiellement profondes sur le marché des prix de l'énergie, des perspectives d'inflation et des primes de risque géopolitique.

Bien qu'il y ait eu une inévitable trépidation concernant les représailles russes alors que Moscou était aux prises avec l'effondrement de sa force d'occupation dans le nord-est de l'Ukraine, les forces ukrainiennes ont continué à balayer les territoires reconquis lundi.

Dans la mesure où l'appréciation démesurée du dollar américain cette année doit quelque chose à l'augmentation des risques géopolitiques, son revirement brutal en fin de semaine dernière est notable et cela s'est poursuivi lundi. L'indice DXY du dollar a encore reculé pour atteindre son plus bas niveau en plus de deux semaines et est en baisse de 2,7 % par rapport aux sommets de 20 ans atteints mercredi dernier seulement.

L'euro - l'une des principales devises les plus touchées par les implications de l'invasion de l'Ukraine cette année - a bondi à son plus haut niveau depuis près d'un mois, encouragé par une Banque centrale européenne nouvellement faucon et des prévisions de marché changeantes tant pour son resserrement des taux d'intérêt que pour la réduction de son bilan.

Les marchés boursiers étaient en hausse dans le monde entier lundi, avec des indices de référence japonais et européens en hausse de plus de 1 % et des contrats à terme sur actions américaines en hausse de plus d'un demi pour cent avant l'ouverture.

Mais l'autre marée tournante à surveiller cette semaine est la mesure dans laquelle l'inflation américaine est effectivement en déclin.

Les données sur les prix à la consommation du mois d'août seront publiées mardi et l'inflation annuelle globale devrait retomber à 8,1 %, contre 8,5 % en juillet, soit un point de pourcentage de moins que le pic de juin, mais les taux de base, hors énergie et alimentation, devraient remonter à 6,1 %, contre 5,9 %.

Les rendements du Trésor américain à deux ans ont augmenté à l'avance pour atteindre leur plus haut niveau en 15 ans, à 3,58 %, car les marchés ont pleinement évalué une autre hausse de 75 points de base de la Fed plus tard ce mois-ci. Et les marchés à terme voient le soi-disant "taux terminal" de la Fed à environ 4 % en mars.

Les prix du pétrole brut Brent - qui ont chuté d'environ 25 % depuis le milieu de l'année - n'ont pas joué le jeu lundi, repassant au-dessus de 93 dollars le baril malgré les inquiétudes de la demande mondiale liées aux restrictions du COVID-19 en Chine et aux fortes hausses des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré dimanche que les Américains pourraient connaître une flambée des prix de l'essence en hiver lorsque l'Union européenne réduira considérablement ses achats de pétrole russe, mais elle a ajouté qu'une proposition de plafonnement des prix occidentaux sur les exportations de pétrole de la Russie est destinée à maintenir les prix sous contrôle.

Alors que l'euro a été soutenu, le yen japonais a reculé lundi. Des sources familières avec les réflexions de la Banque du Japon estiment que la banque centrale n'est pas près de modifier sa politique monétaire globale pour soutenir la devise.

La livre sterling a également progressé face au dollar en baisse, même si les données ont montré que l'économie britannique n'a progressé que de 0,2 % en juillet, soit la moitié de ce qui était attendu, en raison d'une baisse de la production d'électricité reflétant les fortes hausses des tarifs énergétiques.

Les principaux développements qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard lundi :

* Le Trésor américain vend aux enchères des obligations à 3 et 10 ans.

* Résultats des entreprises : Oracle

* Dialogue économique de haut niveau entre les États-Unis et le Mexique. Le Secrétaire d'Etat américain Antony Blinken en visite au Mexique.

GRAPHIQUE : Inflation IPC américaine en baisse https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/mopaneyyzva/One.PNG