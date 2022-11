Marketmind : Masser le message

S'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, il ne faut certainement pas juger une décision politique d'une banque centrale à l'aune de l'évolution (ou non) des taux d'intérêt.

Au cours des dernières 24 heures, la Fed américaine et la Banque d'Angleterre ont toutes deux augmenté leurs taux de 75 points de base, mais les messages ne pourraient pas être plus différents.

La décision de la Fed a confirmé que le cycle de resserrement actuel est le plus agressif depuis 40 ans, et les commentaires de Jerome Powell, le chef de la Fed, ont clairement indiqué qu'il s'agissait d'une hausse en faveur des faucons. En revanche, la plus forte hausse de taux de la BoE en 33 ans était clairement une hausse dovish.

La livre sterling a chuté de 2 % et a été l'une des devises les moins performantes du monde jeudi, tandis que le billet vert a connu une forte reprise générale pour revenir vers son récent sommet de 22 ans.

La dernière chose dont les marchés asiatiques ont besoin, c'est d'une nouvelle poussée du dollar et des rendements du Trésor. Mais c'est exactement ce qu'ils obtiennent alors que les marchés américains réévaluent leurs prix en fonction d'une Fed "plus élevée pour plus longtemps" - le taux terminal de 2023 est maintenant bien au-dessus de 5 %, et le taux implicite le plus bas à la fin de l'année prochaine est de 4,80 %.

Le rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois d'octobre, vendredi, et notamment la croissance des salaires, pourrait permettre aux marchés de terminer la semaine sur un pied d'égalité.

Wall street a pris une nouvelle raclée jeudi, les actions asiatiques et mondiales ressentent à nouveau la chaleur, et les conditions financières mondiales se resserrent. Le défi que cela représente pour toutes les banques centrales est immense.

Hong Kong, avec sa monnaie effectivement liée au dollar américain et son économie inextricablement liée à la Chine, est dans une situation particulièrement délicate.

Les taux interbancaires de Hong Kong sont nettement plus élevés que les taux américains et chinois équivalents, ce qui pourrait soutenir la devise mais constitue une mauvaise nouvelle pour une économie qui s'est contractée de 4,5 % au troisième trimestre. Des temps utiles pour la HKMA.

GRAPHIQUE : Taux interbancaires et FX de Hong Kong

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés vendredi :

Emplois non agricoles aux États-Unis (octobre)

Commerce australien (T3)

PMI de la zone euro (octobre)