Marketmind : Même pas la moitié du temps

Alors qu'un blitz de réunions des banques centrales, de l'Australie à la Grande-Bretagne en passant par les États-Unis, maintient les investisseurs sur le qui-vive cette semaine, les marchés seront également confrontés à des données cruciales sur l'inflation et l'emploi.

Le lundi débute avec l'estimation flash de l'inflation de la zone euro pour le mois d'octobre, qui devrait rester élevée avec une hausse de 10,2 % en glissement annuel.

Alors que la BCE vient de procéder à sa deuxième hausse de taux de 75 points de base (pb) pour endiguer les pressions sur les prix, les autorités cherchent désespérément à savoir si leurs actions ont l'impact souhaité.

Klaas Knot, membre du conseil d'administration de la BCE, a déclaré dimanche que le prochain mouvement de la banque centrale en décembre sera probablement compris entre 50 et 75 pb.

"Nous n'en sommes même pas encore à la mi-temps", a déclaré M. Knot dans une interview accordée à l'émission de télévision néerlandaise Buitenhof, faisant référence à la lutte de la BCE contre l'inflation galopante dans la zone euro.

Les coûts d'emprunt de la zone euro ont bondi vendredi après des données d'inflation plus fortes que prévu dans des pays comme la France, l'Allemagne et l'Italie.

Les enquêtes auprès des usines en début de semaine devraient ajouter aux preuves de l'affaiblissement de la demande mondiale.

Mais pour les investisseurs mondiaux, la réunion de la Fed mardi et mercredi occupera le devant de la scène avec les données sur l'emploi américain de vendredi.

Les actions asiatiques ont légèrement augmenté lundi en raison des attentes que la Fed atténue ses hausses de taux prévues après la réunion de cette semaine. La Fed est pratiquement prête à augmenter les taux de 75 points de base mercredi.

Les données de vendredi dernier ont montré que les dépenses de consommation américaines ont augmenté plus que prévu en septembre, tandis que les pressions inflationnistes sous-jacentes ont persisté.

Dans un geste qui pourrait aggraver la crise alimentaire mondiale, la Russie a suspendu sa participation à un accord négocié par l'ONU pour exporter les céréales de la mer Noire, ce qui a fait grimper les prix à terme du blé de Chicago de 5 % lundi.

Pendant ce temps, Luiz Inacio Lula da Silva a battu de justesse le président Jair Bolsonaro lors d'un second tour d'élection dimanche qui a marqué un retour fracassant de l'ancien président de gauche et la fin du gouvernement le plus à droite du Brésil depuis des décennies.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés lundi :

Données économiques : Allemagne : ventes au détail en septembre, Royaume-Uni : prêts hypothécaires en septembre, zone euro : IPC flash en octobre, PIB flash au 3e trimestre.

Données économiques américaines : US Oct PMI Chicago