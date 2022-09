Marketmind : Mini budget, grands bouleversements

Alors que le ministre britannique des finances, Kwasi Kwarteng, a fait remarquer dimanche qu'il se concentrait sur la croissance et non sur les mouvements du marché, suite au carnage de la livre et des prix des obligations, tout le monde met en garde contre les répercussions de ses propositions économiques.

Le Fonds monétaire international a ouvertement critiqué la nouvelle stratégie économique de la Grande-Bretagne, affirmant que les propositions sont susceptibles d'accroître les inégalités.

Moody's a averti que les réductions d'impôts non financées avaient un effet négatif sur le crédit.

La livre sterling a continué à subir les foudres des investisseurs et a langui près d'un plancher record mercredi, malgré le fait que l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre ait déclaré que la banque est susceptible de fournir une "réponse politique significative", mais seulement en novembre.

Les marchés boursiers et les devises asiatiques ont poursuivi leur descente, accablés par les sombres perspectives de croissance, tandis que les partisans du dollar ont poussé la devise à un nouveau sommet de deux décennies.

Bien que les banquiers centraux aient essayé d'équilibrer les risques d'inflation et de récession, leur récent ton et leurs hausses de taux "jumbo" ont renforcé le fait que le contrôle de l'inflation est la priorité absolue, même au prix potentiel d'une récession, ont déclaré les analystes de BofA.

"En effet, une récession en Europe en particulier est déjà bien anticipée, puisque 92 % des personnes interrogées dans le cadre de notre enquête auprès des gestionnaires de fonds européens en prévoient une dans les 12 mois à venir", a déclaré BofA.

Ailleurs, la crise énergétique en Europe s'est intensifiée alors que les autorités européennes ont enquêté sur ce que l'Allemagne, le Danemark et la Suède ont qualifié d'attaques ayant provoqué d'importantes fuites dans la mer Baltique à partir de deux gazoducs russes.

La crise énergétique entre l'Europe et Moscou a déjà frappé les principales économies occidentales, fait bondir les prix du gaz et déclenché une chasse aux approvisionnements alternatifs.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mercredi :

La chef de la BCE, Mme Lagarde, participe à un panel de discussion

Thomas Barkin, Michelle Bowman, James Bullard et Charles Evans de la Fed prennent tous la parole lors d'événements.

Données économiques : US Aug pending homes index

(Reportage d'Anshuman Daga ; Montage de Kim Coghill)

Un regard sur la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux par Anshuman Daga.