Un regard sur la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux par Anshuman Daga

À en juger par l'amélioration de l'humeur sur les marchés boursiers mondiaux, les investisseurs s'en prennent à nouveau aux banques centrales.

Malgré une série de données en provenance du monde entier montrant des performances plus fortes que prévu dans les économies et les marchés du travail - des signaux rouges pour l'inflation - les actions sont en voie de guérison.

L'indice mondial des actions MSCI a récupéré plus de 2 % ce mois-ci après avoir glissé de 3 % en février et effacé une grande partie du gain de 7 % enregistré en janvier.

Mardi, les marchés boursiers asiatiques ont progressé, mais le principal centre d'intérêt des investisseurs sera le témoignage du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant le Congrès, mardi et mercredi.

Powell sera-t-il capable d'envoyer un message décisif aux marchés sur le rythme futur des augmentations des taux d'intérêt ? C'est sur ce point que les marchés se concentreront.

Les rendements des obligations d'État à court terme de la zone euro ont étendu leurs gains et ont atteint leurs niveaux les plus élevés en 14 ans lundi, après que Robert Holzmann, un responsable politique faucon, ait appelé à quatre nouvelles hausses de 50 points de base des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, tandis que les rendements à 10 ans se sont stabilisés.

Graphique : Hausse des "taux terminaux" de la Fed, de la BCE et de la BoE, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/movakqdqgva/Four.PNG

La Banque centrale européenne a déjà porté ses taux à 2,5 %, soit une hausse de 3 points de pourcentage depuis juillet, et a essentiellement promis une autre augmentation d'un demi-point de pourcentage le 16 mars.

Les gestionnaires d'investissement sont prudents sur les actions européennes après leur surperformance jusqu'à présent cette année.

Les stratèges du BlackRock Investment Institute s'attendent à ce que cette tendance prenne fin, car les données récentes poussent la Banque centrale européenne à augmenter les taux et à les maintenir plus longtemps.

Tout en restant sous-pondéré sur les actions européennes, il privilégie les secteurs des finances, de l'énergie, des soins de santé et de la consommation discrétionnaire.

Et les analystes de Schroders sont dans le camp de ceux qui s'attendent à ce que la BCE maintienne ses taux d'intérêt à partir de mars.

Schroders a noté dans un rapport que la reconstitution des niveaux de stockage de gaz et la baisse des prix de l'énergie réduisent la nécessité de relever davantage les taux, mais affirme qu'une partie de la réduction de la demande d'énergie en 2022 était due à la douceur de l'hiver et que rien ne garantit qu'elle se reproduira l'hiver prochain.

Pour ajouter à la douleur dans le monde de la technologie, des milliers de suppressions d'emplois sont prévues chez Meta Platforms, a rapporté Bloomberg News lundi, quelques mois seulement après que le parent de Facebook ait supprimé plus de 11 000 personnes de ses effectifs.

Sur le front des entreprises, Bloomberg News a rapporté que le distributeur allemand de produits chimiques Brenntag envisage de racheter au moins 5 % de ses actions. Ceci intervient alors que la société est pressée par des investisseurs activistes de se séparer de son unité de spécialités et de lancer un programme de rachat d'actions.

Pendant ce temps, la banque centrale d'Australie a augmenté son taux d'escompte de 25 points de base pour atteindre son niveau le plus élevé depuis plus de dix ans, à 3,60 %, et a déclaré qu'elle s'attendait à ce que d'autres mesures de resserrement soient nécessaires pour juguler l'inflation.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mardi :

Données économiques européennes : Enquête de la BCE sur les attentes des consommateurs, ventes au détail BRC Feb au Royaume-Uni, prix des maisons Halifax.

Intervenants : Le chef de la Fed, Jerome Powell, livre son témoignage semi-annuel sur la politique monétaire - 1500 GMT

Données économiques américaines : Ventes du commerce de gros de janvier, crédit à la consommation