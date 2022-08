Marketmind : Ne comptez pas sur les PMI chinois pour lever la morosité ambiante

Alors que le resserrement des conditions financières continue d'étouffer le sentiment des investisseurs et de frapper les marchés boursiers mondiaux, les bonnes vieilles données PMI de la Chine donneront le ton aux marchés asiatiques mercredi.

Le soulagement de la morosité actuelle pourrait se faire attendre.

Le secteur manufacturier chinois, autrefois le moteur de la croissance économique mondiale, est à peine en croissance ou carrément en contraction depuis un an. Les économistes s'attendent à ce que l'indice des directeurs d'achat d'août reste une fois de plus sous le seuil de croissance/expansion de 50,0.

L'indice PMI des services a un peu mieux résisté ces derniers temps, mais l'économie au sens large est en train de craquer, en particulier le secteur de l'immobilier - les rapports de résultats de cinq des plus grandes banques chinoises publiés mardi ont montré une énorme augmentation des créances douteuses liées à l'immobilier au cours du premier semestre de l'année.

Le yuan est revenu mardi de son plus bas niveau depuis deux ans par rapport au dollar, mais reste vulnérable. Le billet vert a le vent en poupe - les prévisions de hausse des taux de la Fed continuent de se renforcer, et les marchés sont sur le point de fixer le taux des fonds fédéraux à 4,00 % l'année prochaine.

Les trois principaux indices de Wall Bourse ont clôturé dans le rouge et les actions mondiales ont de nouveau chuté mardi, les rendements obligataires mondiaux ont augmenté et le dollar a progressé. Mettez tout cela ensemble, et vous obtenez un resserrement assez rapide des conditions financières mondiales.

Certains indicateurs économiques clés du Japon et de la Corée du Sud pourraient également orienter les marchés locaux mercredi. La production industrielle des deux pays devrait baisser en juillet par rapport au mois précédent, et les ventes au détail japonaises sont également à l'ordre du jour.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés mercredi :

PMI de la Chine (août)

Production industrielle du Japon (juillet)

Ventes au détail au Japon (juillet)

Production industrielle en Corée du Sud (juillet)

Production du secteur des services en Corée du Sud (juillet)

Ventes au détail en Corée du Sud (juillet)

Australie prêt de la masse monétaire (juillet)