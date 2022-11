Marketmind : Ne doutez pas du dollar

Les rapports sur la baisse du dollar pourraient avoir été grandement exagérés, et si cela s'avère être le cas, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Asie.

Les actions mondiales ont fortement rebondi, les rendements obligataires et le dollar ont chuté, et les conditions financières se sont considérablement assouplies au cours du mois dernier, les investisseurs pariant que la Fed prépare le terrain pour le "pivot" tant vanté.

L'indice MSCI World a augmenté de 15 % depuis son plus bas niveau du 13 octobre, tandis que l'indice MSCI Asia ex-Japan a augmenté de 15 % au cours des quatre dernières semaines et est en passe de réaliser son meilleur mois depuis mai 2009.

Les grandes banques commencent à publier leurs perspectives pour 2023, et les analystes de change de HSBC et Morgan Stanley font partie de ceux qui pensent que le dollar atteint son pic et s'affaiblira l'année prochaine.

Mais la récente rhétorique des responsables de la Fed a été carrément hawkish - même de la part d'anciennes "colombes" comme la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly - et il ne serait pas surprenant que le dollar reprenne son rallye de 2022 à la fin de l'année.

Cela aggrave les problèmes auxquels les marchés et les décideurs asiatiques ont été confrontés toute l'année - des taux de change historiquement bas, des interventions sur le marché des changes, des pressions inflationnistes croissantes et une hausse des taux d'intérêt nationaux dans un contexte de croissance faible.

Si la Fed n'est pas aussi proche de la fin de son cycle de hausse qu'on le pensait, la plupart des banques centrales asiatiques ne le seront pas non plus. Les puissances asiatiques que sont le Japon et la Chine assouplissent leur politique, bien sûr, et leurs devises et réserves de change en prennent un coup.

C'est dans ce contexte général que la Banque de Corée se réunit plus tard cette semaine. Toutes les prévisions d'un sondage Reuters, sauf une, tablent sur une hausse de 25 points de base à 3,25 %.

Les décideurs de la BOK et d'autres acteurs de la région seront réconfortés par la chute des prix mondiaux du pétrole et des matières premières. Mais si les faucons de la Fed et les haussiers du dollar donnent le ton sur le marché, ils pourraient être amenés à resserrer leur politique plus qu'ils ne l'avaient envisagé.

Taux de change des marchés émergents

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés lundi :

- Le discours de Daly de la Fed

- Le Trésor américain met aux enchères des notes à 2 ans et à 5 ans.

- Inflation PPI de l'Allemagne (octobre)