Marketmind : Ne vous laissez pas emporter

Les marchés sont tout excités après la reprise fulgurante des actions mondiales de la semaine dernière, la chute des rendements du Trésor américain et la vente brutale du puissant dollar.

Mais ne sabrez pas encore le champagne.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré dimanche que la Fed pourrait envisager de ralentir le rythme des augmentations de taux lors de sa prochaine réunion, mais que cela ne devrait pas être considéré comme un "adoucissement" de sa lutte contre l'inflation.

Alors que les prix à la consommation américains ont augmenté moins que prévu en octobre, faisant passer l'augmentation annuelle sous la barre des 8 % pour la première fois en huit mois, M. Waller a déclaré que les marchés ne devaient pas s'emballer pour un seul "point de données".

Ces commentaires ont tempéré les gains des marchés boursiers asiatiques lundi, bien que les actions de Hong Kong et de la Chine aient surperformé, car la Chine a affiné les mesures de contrôle COVID-19 et les régulateurs ont ordonné plus de soutien financier pour le secteur immobilier en difficulté.

Et quelques jours avant l'annonce d'un plan budgétaire, le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a déclaré qu'il présenterait des hausses d'impôts et des réductions de dépenses pour montrer que la Grande-Bretagne peut redresser ses finances publiques et restaurer sa crédibilité économique.

Au moins, le monde du sport a apporté de bonnes nouvelles pour l'Angleterre après que le capitaine Ben Stokes ait tenu bon avec un demi-siècle invaincu dimanche, aidant l'Angleterre à remporter son deuxième titre de la Coupe du monde Twenty20 avec une victoire de cinq points sur le Pakistan.

Cette semaine, les ventes au détail américaines domineront le calendrier des données, tandis que les marchés seront également attentifs aux estimations flash du PIB du troisième trimestre de la zone euro.

Alors que le sommet du G20 démarre mardi sur l'île indonésienne de Bali, le président américain Joe Biden devrait rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping en personne pour la première fois depuis son entrée en fonction, avec en tête de son agenda les préoccupations des États-Unis concernant Taïwan, la guerre de la Russie en Ukraine et les ambitions nucléaires de la Corée du Nord.

Dans le monde de la cryptomonnaie, après l'effondrement choquant vendredi de la bourse de cryptomonnaies FTX, les autorités des Bahamas ont déclaré qu'elles examinaient de près la disparition de la bourse, cofondée par Sam Bankman-Fried, 30 ans.

Enfin, sur le front des entreprises européennes, le fabricant allemand d'équipements militaires Rheinmetall a accepté d'acquérir le fabricant espagnol d'explosifs et de munitions Expal Systems pour une valeur d'entreprise de 1,2 milliard d'euros.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés lundi :

Données économiques : Inflation finale en septembre dans la zone euro

Rencontre Biden-Xi

Sommet des leaders du G20 au 16 novembre

Discours de Mme Brainard de la Fed