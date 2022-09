Marketmind : "Notre monnaie" et les couteaux qui tombent

"Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème", a déclaré John Connally à ses homologues du G10 en novembre 1971.

Ce qui était vrai à l'époque a rarement été aussi pertinent depuis, car la remontée fulgurante du dollar sur les marchés mondiaux des devises laisse une traînée de destruction dans son sillage. Lundi, les projecteurs étaient braqués sur Londres et Pékin, mais quelle sera la prochaine étape ?

Le chaos boursier du Royaume-Uni est au cœur des marchés mondiaux, mais a un impact particulier sur l'Asie via les réserves de change. Quelque 625 milliards de dollars de réserves de change mondiales sont en livres sterling, la plupart probablement en gilts. Les banques centrales asiatiques sont de gros détenteurs de réserves - et les gilts et la livre sterling se font laminer.

La banque centrale chinoise, quant à elle, a déclaré lundi qu'elle augmenterait les réserves de risque de change pour les institutions financières lorsqu'elles achètent des devises sur le marché à terme, les faisant passer de zéro à 20 %. Le yuan est tout de même tombé à son plus bas niveau en deux ans et demi.

"N'essayez pas d'attraper un couteau qui tombe" est un conseil judicieux, bien qu'évident, pour tout participant au marché. Avec la vente de presque tous les actifs financiers et marchés à l'exception du dollar, la plupart des investisseurs s'accrochent à ce dernier pour sauver leur vie.

Les actions mondiales ont chuté cinq jours de suite, et neuf des dix derniers. Quelque 23 000 milliards de dollars de capitalisation boursière ont été perdus cette année. Quelqu'un est-il prêt à essayer d'attraper ce couteau ?

Les conditions financières mondiales sont les plus serrées depuis 2009, selon Goldman Sachs. Avec le dollar et les rendements obligataires américains toujours en hausse, et la chute des actions mondiales qui s'accélère, les conditions vont probablement se détériorer avant de s'améliorer.

