Marketmind : PMI, bébé PMI

Les marchés asiatiques devraient terminer la semaine sur une note positive vendredi, les actions régionales étant en passe d'enregistrer leur quatrième hausse hebdomadaire consécutive.

Ce calme relatif pourrait toutefois ne pas durer si les risques et les craintes de récession s'accélèrent. Il y a de bonnes raisons de croire que c'est ce qui se prépare.

Les indications du premier lot de données de l'indice des directeurs d'achat (PMI) de novembre publiées jusqu'à présent montrent que l'activité des entreprises du secteur privé est plus faible que prévu et se contracte dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis.

En Asie, l'activité manufacturière du Japon se contracte à son rythme le plus rapide depuis deux ans, selon les estimations rapides. Les investisseurs porteront une attention particulière aux rapports PMI de la plupart des autres pays asiatiques - y compris les poids lourds économiques que sont la Chine, la Corée du Sud et l'Inde - qui seront publiés le 1er décembre.

Les responsables de la Fed, quant à eux, ont laissé aux marchés un morceau de Thanksgiving à mâcher dans le compte-rendu de leur dernière réunion politique. Une récession américaine l'année prochaine, ont-ils écrit, est "presque aussi probable que la (prévision) de base".

Wall street a rejeté cette idée mercredi, mais elle ne pourra pas le faire longtemps. Certainement.

Pour l'instant cependant, le verre des investisseurs en actions est à moitié plein. L'indice MSCI Asia ex-Japan est en passe d'enregistrer sa quatrième hausse hebdomadaire consécutive, et jusqu'à présent en novembre, il est en hausse de 14 %. Ce serait son meilleur mois depuis mars 2009 et l'un des meilleurs jamais enregistrés.

Bien sûr, cela intervient à la fin d'une année brutale pour les marchés mondiaux au cours de laquelle l'Asie a souffert de la flambée des taux d'intérêt américains et de la faiblesse historique des devises nationales.

À l'instar des actions, les marchés régionaux des changes bénéficient d'une période de calme relatif, car les lectures d'inflation américaines plus faibles ont pesé sur le dollar. Certains ont consolidé plus que d'autres : une intervention récente a dopé le yen, et le baht thaïlandais s'est apprécié six semaines de suite.

Les investisseurs espèrent plus de consolidation et de calme vendredi, laissant le feu d'artifice potentiel des PMI pour la semaine prochaine.

Trois développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés vendredi :

- Japon : inflation à Tokyo (octobre)

- Malaisie inflation (octobre)

- Production industrielle de Singapour (octobre)