Marketmind : Parlons encore des taux

Au moment où les investisseurs commençaient à mettre de côté les craintes d'une hausse des taux de la Réserve fédérale, le discours se déplace à nouveau vers un resserrement de la politique monétaire américaine.

En Europe également, les décideurs politiques rappellent aux marchés que tant que l'inflation générale n'est pas maîtrisée, les augmentations de taux sont toujours à l'ordre du jour.

Le directeur de la banque centrale française a déclaré dans un discours à Tokyo que la Banque centrale européenne continuera probablement à augmenter les taux d'intérêt au-delà de 2 %, mais que les hausses de taux "jumbo" ne deviendront pas une nouvelle habitude.

Ces commentaires sont intervenus un jour après que le président de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, ait émis un autre avertissement de hausse des taux, déclarant qu'il était probable que la banque centrale doive agir à nouveau car l'inflation devrait rester élevée.

Le calendrier des données de mardi comprend les chiffres de l'emploi au Royaume-Uni, le PIB du troisième trimestre de la zone euro et l'indice ZEW de l'Allemagne.

Les nouvelles en provenance de Chine ont été décevantes, les données montrant que la production industrielle a augmenté plus lentement que prévu et que les ventes au détail ont baissé de manière inattendue en octobre, ce qui suggère que la deuxième plus grande économie du monde perd son élan.

Néanmoins, les investisseurs ont semblé accorder plus d'attention à l'apaisement des tensions dans les relations entre les États-Unis et la Chine après la rencontre des chefs des deux premières économies mondiales en marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie.

Les marchés boursiers asiatiques ont progressé, les actions chinoises et hongkongaises - qui ont enregistré de fortes sous-performances jusqu'à présent cette année - enregistrant des gains importants.

Le Dollar Index est resté stable après s'être remis lundi d'un plus bas de trois mois atteint vendredi.

Pendant ce temps, Donald Trump devrait annoncer une autre candidature à la Maison Blanche mardi, alors même que le gouverneur de Floride Ron DeSantis s'affirme comme l'étoile montante du Parti républicain.

GRAPHIQUE : La reprise de la consommation en Chine traînée par les restrictions de COVID

GRAPHIQUE : Retrait du dollar (https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnpwyegrnpw/One.PNG

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mardi :

Données économiques : UK Sep jobs, Euro zone Q3 employment, GDP flash GDP, Germany ZEW sentiment index

U.S.

data : Indice manufacturier de la Fed de New York, données PPI d'octobre

Intervenants : Président de la Banque de la Réserve fédérale de Philadelphie Patrick Harker

Bénéfices : Vodafone, Infineon Technologies, Walmart, Home Depot