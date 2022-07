Marketmind : Pas de fin de semaine tranquille, c'est vendredi pour les salaires.

Ayant déjà exclu un demi-point de pourcentage de hausse des taux américains pour ce cycle, les marchés chercheront à réduire davantage le taux maximum de 3,4 % actuellement prévu par la Fed si les données mensuelles sur l'emploi publiées plus tard vendredi jouent le jeu.

Selon un sondage Reuters, la masse salariale non agricole a augmenté de 268 000 emplois le mois dernier après avoir augmenté de 390 000 en mai. Les chiffres hebdomadaires des demandes d'allocations chômage ont déjà préparé le terrain pour un chiffre plus faible ; plus d'Américains ont déposé des demandes d'allocations chômage la semaine dernière que prévu, tandis que les licenciements ont bondi à un niveau record de 16 mois.

Ainsi, à moins d'un chiffre exceptionnel, il semble que la Fed ralentira le rythme des hausses de taux, une fois que la hausse de 75 points de base de ce mois-ci sera passée - deux de ses responsables faucons ont signalé jeudi que cela pourrait être le cas.

Mais alors que les actions mondiales ont rebondi après la morosité du premier semestre, les actions européennes et américaines devraient ouvrir en baisse vendredi. Toutefois, le Nikkei japonais a réussi à clôturer en territoire positif après avoir été secoué par la fusillade de l'ancien premier ministre Shinzo Abe.

La fusillade a entraîné une hausse brutale du yen, mais la devise a depuis reculé par rapport aux sommets atteints précédemment.

Mais le souffre-douleur des marchés des devises cette semaine a été l'euro, qui a chuté de 2 % par rapport au dollar et se trouve au bord de la parité avec le billet vert.

On attend de voir si une forte impression de l'emploi américain le pousse à bout.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés vendredi :

- Le sentiment du secteur des services au Japon a enregistré sa première baisse en quatre mois en juin.

-Le président de la Fed de New York, John Williams, s'exprime

-Les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis