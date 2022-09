Marketmind : Pas de repos pour les fatigués

À quelques heures de la décision de la Fed d'augmenter de 75 points de base, voire de 100, et de la décision de la Banque du Japon de s'engager à zéro, on aurait pu s'attendre à ce que les marchés soient calmes, voire sédentaires. Les décisions sont largement évaluées.

Mais ce n'est pas la nature de ces choses. L'Asie s'est réveillée mercredi, déterminée à tester la détermination de la BOJ, en poussant les rendements obligataires à la hausse et au-delà des limites de la politique.

Les actions mondiales s'enfoncent, les bons du Trésor américain de référence à deux ans atteignent les 4 % et le dollar est implacable dans sa remontée vers des sommets de 20 ans.

Ce chiffre - quatre - est dans toutes les conversations. Les marchés de swaps évaluent les taux de la Fed au-dessus de 4 jusqu'en 2023, mais la propre projection de la Fed est en deçà.

Les investisseurs voient au moins quatre risques demain. Le Dot Plot de la Fed sera-t-il révisé pour montrer un taux maximum de 4 % en 2022, et à l'unanimité ? Powell clarifiera-t-il son "plus haut pour plus longtemps" ? Les marchés seront-ils contraints d'inverser leurs attentes et leurs prix pour un pivot de la Fed, c'est-à-dire des baisses de taux au second semestre de l'année prochaine ? La Fed révisera-t-elle également ses projections économiques et admettra-t-elle que les prix mettront plus de temps à se stabiliser qu'elle ne le prévoit actuellement ?

Les marchés des matières premières et les actions se lassent de plus en plus du débat prolongé sur la question de savoir si la Fed et les autres banques centrales vont trop loin.

Les prix du pétrole sont en passe de connaître leur pire chute trimestrielle depuis le début de la pandémie de COVID-19, et des avertissements sinistres ont été lancés par Ford et FedEx, entre autres, sur la menace de ralentissement économique.

Cela n'a pas aidé que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, ait elle aussi rejoint le chœur faucon sur la nécessité d'une politique restrictive.

Pendant ce temps, Liz Truss s'adresse aux Nations Unies plus tard dans la journée dans le cadre de son premier voyage international en tant que premier ministre britannique et devrait promettre des milliards de livres de soutien supplémentaire pour l'Ukraine l'année prochaine.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mercredi :

WASHINGTON, D.C. - Le Comité fédéral de l'Open Market de la Réserve fédérale américaine (FOMC) annonce sa décision sur les taux d'intérêt, suivie d'une déclaration - 1800 GMT.

FRANCFORT - Le Conseil des gouverneurs de la BCE tient une réunion de politique non monétaire à Francfort.

BERLIN - Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, s'exprime sur la crise énergétique, l'inflation et les craintes de récession - 0800 GMT.

TOKYO - La Banque du Japon tient une réunion de politique monétaire (au 22 septembre)

BRÉSIL - Décision de taux de la banque centrale