Marketmind : Perspectives nuageuses

Avec une visibilité du marché extrêmement faible, les accès d'optimisme concernant le pic des taux d'intérêt cette année sont sans cesse crevés par la crainte connexe d'une chute de la demande et la perspective d'une récession des bénéfices imminente.

Et au plus profond des mauvaises herbes de la saison des bénéfices des entreprises pour le quatrième trimestre, les montagnes russes de Microsoft pendant la nuit définissent probablement l'incertitude.

L'action Microsoft a bondi de près de 5 % dans les échanges après les heures de marché mardi après que ses résultats aient battu le consensus de la rue. Mais les gains ont été rapidement effacés après que des perspectives plus sombres pour son activité de cloud computing Azure aient plombé l'ambiance, avant que la panne de mercredi de ses services Teams et Outlook n'ajoute un autre problème pour laisser l'action en baisse de 1% avant l'ouverture de mercredi.

Le panorama mitigé des bénéfices a atténué l'enthousiasme du début de semaine entourant les valeurs technologiques et les fabricants de puces. Même les prévisions de croissance des ventes de 25 % en 2023 n'ont pas suffi à empêcher les actions du géant néerlandais de l'équipement des puces ASML de perdre une partie de leurs gains de plus de 20 % pour l'année en cours et elles ont baissé de 2 % mercredi.

Les inquiétudes liées à l'antitrust ont également ébranlé les grandes entreprises technologiques. Alphabet, le parent de Google, a perdu 2 % mardi après que le ministère de la Justice a intenté une action en justice contre Google pour avoir abusé de sa position dominante dans le secteur de la publicité numérique.

Tesla, IBM, Boeing, AT&T et NextEra Energy sont les prochaines sociétés à faire l'objet d'un tour d'horizon mercredi.

Après une clôture en demi-teinte mardi, les marchés boursiers à terme de Wall Street étaient en baisse de près de 1 % avant l'ouverture aujourd'hui.

L'image macroéconomique globale n'était pas moins équivoque que le rythme des bénéfices.

Si les premières enquêtes américaines sur les entreprises de l'année ont montré que le pessimisme de l'année dernière s'est quelque peu dissipé, et qu'il a dépassé les prévisions, elles ont également montré le 7e mois consécutif de contraction de l'activité en janvier. L'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Richmond a replongé à son plus bas niveau depuis juin, le plus bas du cycle actuel.

Les rendements du Trésor américain ont reculé, les rendements à 10 ans tombant à 3,43 % alors que les regards se tournent vers la réunion de politique générale de la Fed la semaine prochaine et l'hypothèse que la banque centrale réduira sa dernière hausse de taux à 25 points de base. Avec l'impasse du plafond de la dette également en arrière-plan, la courbe des taux américains entre les taux à 3 mois et à 10 ans s'est inversée pour atteindre un autre plus bas niveau en 40 ans, à moins 130 points de base.

Les traders surveilleront la décision politique de la Banque du Canada plus tard dans la journée de mercredi pour obtenir la confirmation que les hausses de taux d'intérêt ralentissent au moins. On s'attend à ce que la Banque du Canada augmente ses taux de 25 points de base supplémentaires pour les porter à 4,5 % cette semaine, mais qu'elle appuie ensuite sur le bouton pause de ce qui a été une campagne de resserrement agressive.

Le panorama de l'inflation mondiale donne également des signaux mitigés.

Alors que l'inflation annuelle des prix des intrants et des prix départ usine en Grande-Bretagne a reculé bien plus que prévu le mois dernier, les données sur l'inflation des prix à la consommation en Australie ont choqué les marchés en atteignant un sommet de 33 ans au cours du trimestre de décembre. La possibilité qu'elle oblige la Reserve Bank of Australia à relever à nouveau les taux d'intérêt a stimulé le dollar australien.

L'optimisme des entreprises allemandes s'est amélioré grâce à la baisse des coûts énergétiques et à un hiver chaud.

Dans l'actualité des transactions, Rupert Murdoch a retiré une proposition visant à réunir News Corp et Fox - la société explorant une vente de Move Inc, qui exploite le site Web Realtor.com, à CoStar Group pour environ 3 milliards de dollars.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* Décision de politique générale de la Banque du Canada.

* Visite du secrétaire au Trésor américain en Afrique du Sud.

* Le Trésor américain vend aux enchères des billets de 5 ans et des billets à taux variable de 2 ans.

* Résultats des entreprises américaines : Tesla, Ameriprise, Nasdaq, U.S. Bancorp, Abbott, NextEra, AT&T, IBM, Boeing, CSX, Seagate Technology, Crown Castle, Lam Research, Freeport-McMoRan, Hess, Las Vegas Sands, ADP, ServiceNow, Teradyne, United Rentals, Kimberly-Clark, Norfolk Southern, Marketaxess, Amphenol, Textron, etc.