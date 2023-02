Marketmind : Pics insaisissables

Même s'ils essaient de voir le verre à moitié plein et de voir un soulagement dans le fait d'éviter la récession, les investisseurs ne peuvent tout simplement pas se soustraire à la hausse incessante des taux d'intérêt américains.

Des ventes au détail en plein essor, un marché de l'emploi extrêmement tendu, une inflation des prix à la consommation qui ne faiblit pas et, maintenant, la plus forte hausse des prix à la production en sept mois, tout cela dépeint une image suffisamment claire de la nouvelle année jusqu'à présent pour que la Réserve fédérale tape encore du pied.

Contrairement à la majeure partie de l'année dernière, le marché des taux est maintenant enclin à croire la banque centrale sur la direction à prendre.

Jeudi, deux responsables de la Fed ont déclaré que la banque centrale aurait probablement dû relever les taux plus qu'elle ne l'a fait au début du mois et ont averti que d'autres hausses étaient désormais essentielles pour ramener l'inflation vers l'objectif.

Goldman Sachs a déclaré qu'elle s'attendait désormais à trois autres hausses de taux d'un quart de point cette année - en mars, mai et juin - pour atteindre une fourchette cible maximale de 5,25 %-5,5 %. Le gestionnaire d'obligations PIMCO voit également la Fed modifier ses projections pour indiquer que cela constitue le nouveau sommet.

Les contrats à terme de la Fed évoluent en tandem - ils fixent pour la première fois un "taux final" de 5,30 % en juillet, soit près d'un demi-point de pourcentage de plus que ce qui avait été prévu à la fin de l'année dernière. Et les taux implicites de fin d'année atteignent 5,12 %, soit près d'un demi-point de plus que le taux actuel.

Sans surprise, les obligations - la classe d'actifs de prédilection de tant d'investisseurs cette année - se recroquevillent devant cette perspective.

Les rendements du Trésor à deux ans ont atteint un sommet de trois mois à 4,72 % vendredi, et les rendements à 10 ans ont également atteint des sommets de trois mois - se rapprochant de 4 % pour la première fois depuis novembre.

La hausse des prévisions d'inflation à 10 ans à 2,41 % - leur plus haut niveau depuis un an - est peut-être tout aussi inquiétante pour la Fed et les investisseurs.

Autre fait marquant pour de nombreuses économies émergentes endettées dans le monde, le dollar repart à la hausse. L'indice DXY du dollar a atteint son plus haut niveau depuis début janvier et est maintenant en hausse de 3,5 % par rapport aux plus bas de ce mois, la paire dollar/yen atteignant son plus haut niveau de l'année jusqu'à présent.

Aussi impressionnante qu'ait été la résistance du marché boursier cette semaine au nouvel environnement d'inflation et de taux, il semble qu'il soit déjà en train de plier à nouveau. La perte de 1,4 % du S&P500 jeudi a été la plus importante en un mois, le Nasdaq a connu sa pire journée du mois jusqu'à présent et les contrats à terme S&P sont de nouveau dans le rouge vendredi. Les marchés boursiers du monde entier ont également tremblé.

Outre-mer, l'indice britannique FTSE 100 et l'indice français CAC 40 ont reculé après avoir atteint des sommets cette semaine, alors que la saison des bénéfices bat son plein en Europe.

Les actions de NatWest ont plongé de 9 % après que l'entreprise ait prévenu que la hausse des taux d'intérêt pourrait ne pas apporter la manne de bénéfices à long terme que les investisseurs espèrent, même si les bénéfices ont bondi de 33 % l'année dernière.

Les nouvelles ont été meilleures dans le secteur de la vente au détail au Royaume-Uni et l'espoir d'une percée dans les négociations commerciales post-Brexit avec l'Union européenne, qui sont dans l'impasse.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi :

* Prix des importations et des exportations en janvier aux États-Unis, indicateur avancé. Prix à la production en janvier au Canada.

* Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine Michelle Bowman et le président de la Réserve fédérale de Richmond Thomas Barkin prennent la parole. Le chef de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, prend la parole.

* Résultats des entreprises américaines : Deere, PPL, Centrepoint Energy.

GRAPHIQUES :

Demandes d'allocations chômage https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/byprlkgkdpe/joblessclaims.png

Les valeurs de détail américaines face au marché https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/WEEKAHEAD/lbvggbkwxvq/chart.png

Un panorama mitigé des achats au Royaume-Uni https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-ECONOMY/zdvxdnmmrvx/chart.png

Baisse des ventes de Lenovo https://www.reuters.com/graphics/LENOVO-Q3/byprlkgybpe/chart.png