Marketmind : Pilonné

La livre, la méthode la plus liquide pour parier contre le succès du programme, a atteint son plus bas niveau de 1985 lors de la session asiatique pour atteindre 1,0327 $. Ce n'est que la dernière victime en date sur les marchés financiers, qui ont été tumultueux récemment. Vendredi, les gilts ont subi leur plus forte vente depuis des décennies, et avant cela, le yen et les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont été ébranlés. [MKTS/GLOB]

Pour la livre sterling, la parité avec le dollar et l'euro est maintenant imminente et les spéculations vont bon train quant à une réponse - verbale ou autre - de la Banque d'Angleterre.

Ailleurs, la pression monte.

L'Italie a élu dimanche son dirigeant le plus à droite, Giorgia Meloni, depuis la Seconde Guerre mondiale. Les performances relativement médiocres de ses alliés eurosceptiques, la Ligue et Forza Italia, pourraient tempérer l'évolution de l'équilibre du pouvoir en Europe.

La tension mondiale monte également à propos de la guerre en Ukraine, alors que la Russie organise des votes largement critiqués visant à annexer des territoires qu'elle a pris par la force.

En incorporant les régions de Luhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia à la Russie - ce qui pourrait se produire dès cette semaine - Moscou pourrait présenter les efforts visant à les reprendre comme des attaques contre la Russie elle-même.

Outre la livre sterling, les marchés boursiers asiatiques ont chuté lundi. Les contrats à terme européens ont baissé de 0,3 % et les contrats à terme du S&P 500 de 0,6 %.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés lundi :

Économie : La production de la construction en juillet dans la zone euro, l'enquête allemande Ifo sur le climat des affaires.

Intervenants : Christine Lagarde de la BCE, Silvana Tenreyro de la Banque d'Angleterre.

(Reportage de Tom Westbrook ; Montage d'Ana Nicolaci da Costa)

Un regard sur la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux par Tom Westbrook