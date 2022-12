Marketmind : Plafonné

La Fed est en panne et la Coupe du monde commence à devenir sérieuse.

Le calendrier de cette semaine est relativement léger, laissant les traders libres de se concentrer sur le football, à l'exception de l'enquête ISM sur les services aux États-Unis et des données sur les ventes au détail en Europe lundi, ainsi que des réunions des banques centrales au Canada et en Australie plus tard dans la semaine.

L'assouplissement fragmentaire des restrictions strictes de la Chine en matière de COVID-19 a maintenu le dollar en retrait en Asie, tandis que le yuan est passé du côté fort de 7 pour un dollar pour la première fois en 2 mois et demi. Le pétrole a augmenté et le Hang Seng a bondi de 3,5 %.

Le positionnement suggère que les paris contre le dollar restent assez légers, et se sont même un peu allégés la semaine dernière.

La frustration et la confusion demeurent pourtant sur le terrain en Chine. Pékin a baissé les exigences en matière de tests pour les transports publics, mais l'entrée de nombreux bâtiments nécessite toujours des résultats négatifs.

Les protestations persistent ici et là, mais les marchés restent optimistes sur la dynamique. Morgan Stanley, lundi, a été la dernière grande maison d'investissement à devenir haussière.

Ce lundi en Europe marque également le début du plafonnement du prix du baril de pétrole russe à 60 dollars par le G7. On ne sait pas très bien ce que cela signifie pour l'offre et les prix du pétrole, car la Russie affirme qu'elle ne respectera pas cette mesure, même si cela signifie réduire sa production.

Sur le terrain, les derniers prétendants asiatiques, le Japon et la Corée du Sud, affrontent respectivement la Croatie et le Brésil.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés lundi :

PMI mondiaux définitifs de novembre, ventes au détail dans la zone euro, commandes de biens durables aux États-Unis, PMI non-manufacturier ISM aux États-Unis.