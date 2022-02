Marketmind : Plus de quatre

La plus grande économie du monde devrait enregistrer une croissance du PIB de 5,5 %, son plus haut niveau depuis 37 ans, les données étant attendues plus tard jeudi. Certains, comme JPMorgan, estiment que le chiffre pourrait atteindre 7,5 %. Nous verrons aussi probablement les demandes hebdomadaires d'allocations chômage baisser encore.

C'est la raison pour laquelle la Réserve fédérale américaine estime qu'il existe "une certaine marge de manœuvre pour relever les taux d'intérêt".

Pourrait-il y avoir plus de quatre hausses de taux cette année ? M. Powell n'a pas nié cette possibilité, si bien que les marchés ont commencé à prévoir une cinquième hausse.

En conséquence, les coûts d'emprunt du Trésor à deux ans ont atteint des sommets de 23 mois, réduisant l'écart avec les rendements à 10 ans. Et sur les bons du Trésor, le segment de la dette le plus court, Tradeweb note une forte accentuation, avec l'écart entre les rendements à trois et six mois au plus haut depuis 2015, et plus du double par rapport à un mois plus tôt.

Des pics similaires sont notables entre d'autres échéances de billets, signe qu'un resserrement plus important est en train d'être évalué.

Ainsi, la chute des marchés boursiers qui s'était atténuée avant l'annonce de la décision de la Fed a repris de plus belle, avec des actions mondiales en baisse de 0,6 %, et des actions européennes et de Wall Bourse qui semblent prêtes pour une nouvelle chute.

Mais si les acheteurs ont peur, il y a aussi des chasseurs de bonnes affaires d'un autre genre : le milliardaire William Ackman a déclaré avoir acheté pour 1 milliard de dollars d'actions Netflix depuis la chute du marché de jeudi dernier.

Les entreprises, quant à elles, continuent d'annoncer de bonnes nouvelles ; Tesla, par exemple, a prévu une croissance de plus de 50 % cette année, tandis que la Deutsche Bank a affiché son plus gros bénéfice depuis 2011. Mais les acheteurs se cachant toujours, les actions Tesla ont chuté dans les échanges après les heures de marché.

Principaux développements qui devraient orienter les marchés jeudi :

-Les entreprises industrielles chinoises ont vu leurs bénéfices de décembre augmenter au rythme le plus lent en un an et demi

-Le moral des consommateurs allemands s'améliore légèrement

-L'inflation néo-zélandaise atteint son plus haut niveau depuis trois décennies

-L'Afrique du Sud devrait augmenter ses taux de 25 points de base

-Les biens durables américains, la lecture anticipée du PIB du quatrième trimestre et les premières demandes d'allocations chômage

-L'adjudication des obligations américaines à sept ans

-Les bénéfices américains : Blackstone, Dow chemicals, Southwest airlines, McDonalds T Rowe Price, Mastercard, JetBlue, Apple, Visa, Mondelez,

-Recettes européennes : LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Dr Martens, UniCredit Britvic, St. James's Place STMicroelectronics, SAP, Deutsche Bank, IG Group, Diageo, Sabadell, SEB, Polymetal