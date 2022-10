Marketmind : Plus près du but

Après avoir anticipé à plusieurs reprises, les marchés évaluent à nouveau un pivot dans la politique monétaire et pourraient se rapprocher de la cible.

Les obligations se réjouissent de la réduction de la vitesse de relèvement de la Banque du Canada cette semaine et des indications selon lesquelles la Banque centrale européenne est de plus en plus satisfaite de ses progrès. Les BTP italiens à dix ans s'apprêtent à connaître leur meilleure semaine en dix ans, avec des rendements en baisse de 73 points de base depuis la clôture de vendredi dernier.

En Australie, où l'inflation a atteint son plus haut niveau en 32 ans cette semaine, les obligations d'État à 10 ans ont clôturé leur meilleure semaine depuis 1996, le marché étant pratiquement convaincu que la banque centrale s'en tiendra à sa hausse de 25 points de base.

Les résultats mitigés mais surtout décevants des géants américains de la technologie viennent s'ajouter aux preuves que le ralentissement que les banques centrales tentent de mettre en place arrive dans l'économie réelle. Le dollar américain a connu un rare repli cette semaine.

Chevron et Exxon Mobil publient leurs résultats aux États-Unis plus tard dans la journée de vendredi. En Europe, Volkswagen, Saab et le géant français de la gestion de fonds Amundi publient leurs résultats.

En Asie, le rebond des chasseurs de bonnes affaires à Hong Kong semble avoir suivi son cours et les actions ont chuté. La Banque du Japon a maintenu ses paramètres de politique inchangés, comme prévu.

Mais, notamment, et de manière quelque peu inhabituelle, les contrats à terme Euribor et Fed funds ont étendu les gains de la nuit à la journée en Asie. Les marchés évaluent désormais un pic du taux des fonds fédéraux autour de 4,8 %, après avoir flirté avec les 5 % il y a une semaine.

Ironiquement, ces mouvements pourraient même réduire la probabilité d'un pivot ou d'une allusion à un pivot de la part de la Fed.

La baisse des rendements obligataires assouplit les conditions financières, et la Fed pourrait préférer donner un son plus hawkish que dovish. Les Treasuries ont rejoint le rallye mondial, avec des rendements à 10 ans en baisse de près de 30 pb cette semaine.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés vendredi :

Économie : PIB préliminaire de l'Allemagne et de la France, confiance des consommateurs de la zone euro, sentiment des consommateurs américains, revenus et dépenses personnels, Core PCE.

Bénéfices : Caixabank, Volkswagen, Amundi, NatWest, Danske Bank, Sanofi, Saab, Swiss Re, Chevron, Exxon Mobil.