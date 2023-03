Marketmind : Pour les marchés nerveux, attention aux diapositives de mars

Reflation chinoise contre inflation américaine.

C'est le tableau général du marché peint par les indices PMI manufacturiers des deux plus grandes économies du monde mercredi, alors que les actions asiatiques, à l'exception du Japon, ont bondi de 2 % pour réaliser leur meilleure journée en deux mois, et que deux des trois principaux indices de Wall street ont plongé dans le rouge.

La façon dont les marchés asiatiques se comporteront jeudi, lors de la deuxième journée du mois, pourrait dépendre de celle de ces deux forces qui conservera le plus d'élan. L'impact des données de l'indice des directeurs d'achats manufacturiers chinois et américains de mercredi a été puissant.

La réouverture de la Chine après des années de blocage par le COVID-19 semble être extraordinaire. L'activité manufacturière a explosé en février, progressant au rythme le plus rapide depuis plus d'une décennie, et les nouvelles commandes à l'exportation ont augmenté pour la première fois depuis avril 2021.

En plus de cela, les consommateurs chinois sont de retour en force, certaines des plus grandes entreprises mondiales de biens de consommation et de luxe affirmant que les ventes dans le pays repartent à la hausse.

Le rapport PMI sur l'industrie manufacturière américaine a toutefois provoqué de fortes ventes sur les actifs risqués (actions) comme sur les actifs sûrs (obligations) - l'activité s'est contractée pour un quatrième mois consécutif, mais l'indice des prix payés a bondi bien plus que ce que les économistes avaient prévu.

De nouvelles preuves de pressions inflationnistes ont été suivies d'une autre série de commentaires bellicistes de la part des responsables de la Fed, faisant grimper le rendement du Trésor à 10 ans à 4 %, le rendement à deux ans à un sommet de 16 ans proche de 5 % et le taux terminal implicite de la Fed à 5,50 %.

La spirale des rendements obligataires, des taux et des anticipations d'inflation ne se limite pas aux États-Unis - les indices PMI de la zone euro ont également mis en évidence des pressions stagflationnistes, tandis que les anticipations d'inflation de la zone euro sont les plus élevées depuis plus de dix ans et, fait rare, dépassent les équivalents américains.

Les marchés asiatiques pourront-ils résister à ces pressions jeudi et s'inspirer à nouveau de la renaissance économique de la Chine ?

Aucune donnée économique asiatique de premier plan n'est prévue - ventes au détail en Corée du Sud, approbations de construction en Australie et confiance des consommateurs au Japon - ce qui laisse l'inflation rapide de février dans la zone euro comme le plus grand facteur d'évolution du marché de la journée.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés jeudi :

- Ventes au détail en Corée du Sud (février)

- Approbation des bâtiments en Australie (février)

- Confiance des consommateurs japonais (février)