Marketmind : Powell a parlé - haussier ou baissier ?

Le président de la Fed, Jerome Powell, s'est exprimé et, heureusement pour les haussiers et les baissiers, il y a eu quelque chose pour tout le monde, de sorte que l'orientation des marchés asiatiques mercredi relève du pile ou face.

Alors que la hausse attendue des taux d'intérêt en Inde occupera le devant de la scène au niveau régional, les investisseurs asiatiques devront digérer le panorama mitigé des États-Unis qui a vu les actions augmenter mais le dollar et les bons du Trésor baisser mardi.

Wall street a été stimulée et le dollar a été affaibli par la réticence de Powell - en fait, son refus - de dire que les données sur l'emploi du mois de janvier signifient nécessairement que les taux d'intérêt doivent être plus élevés que ce que les responsables de la Fed ont estimé à la fin de l'année dernière.

Mais il a également déclaré que "cela prendra du temps" pour remettre le génie de l'inflation dans la bouteille de 2%. Les prix des obligations ont chuté, les courbes de rendement se sont pentifiées, le "taux final" attendu s'est maintenu à 5,15 % et le montant de l'assouplissement politique implicite cette année s'est stabilisé autour de 15 points de base seulement.

La Reserve Bank of India devrait relever son taux directeur de 25 points de base pour le porter à 6,50 %, ce qui, selon la plupart des économistes, sera la dernière étape du cycle de hausse.

Plus des trois quarts des 52 économistes interrogés par Reuters le mois dernier s'attendent à la hausse d'un quart de point, et 12 ne prévoient aucun changement. Mais comme la banque centrale d'Australie l'a montré mardi, il faut se méfier des surprises.

La roupie indienne aborde la réunion à son plus bas niveau en un mois par rapport au dollar, sous la pression des perspectives de taux et battue par la crise financière du groupe Adani, qui s'est transformée en crise politique.

Il a été révélé mardi que le groupe envisage une évaluation indépendante des questions relatives à la conformité juridique, aux transactions entre parties liées et aux contrôles internes, après que le rapport critique d'un vendeur à découvert américain sur ses activités ait provoqué des pertes de plus de 110 milliards de dollars dans la valeur boursière du groupe.

Adani a obtenu un certain répit après que JP Morgan a déclaré que les entreprises du groupe peuvent toujours être incluses dans les indices obligataires influents de la banque, tandis que les agences de notation affirment que les profils de crédit des banques indiennes sont sûrs.

Cependant, la roupie n'étant pas loin de son plus bas niveau d'octobre, les traders seront en alerte d'intervention de la RBI.

Ailleurs dans la région, le dollar australien a retrouvé son élan après que la banque centrale australienne ait relevé mardi ses taux à leur plus haut niveau depuis dix ans et indiqué qu'elle pourrait resserrer sa politique plus que ce que les marchés avaient prévu.

Le yen a également progressé mardi, mettant fin à une série de pertes de deux jours après la publication d'une forte croissance des salaires. Les chiffres de la balance courante de décembre seront publiés mercredi.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés mercredi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Inde

- Compte courant du Japon (décembre)

- Les Fed's Williams, Cook, Bostic, Barr, Kashkari et Waller prennent tous la parole.